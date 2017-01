Ce pana mea pe Lacul Siutghiol…

Cuibărit printre dosare, primarul Radu Mazăre mai ia, din când în când, se pare, și câte o gură de oxigen… sau de apă. De pildă, acum câteva zile a apărut actul normativ mult așteptat prin care Lacul Siutghiol a trecut în administrarea Consiliilor Locale Constanța, Năvodari și Ovidiu. Ei bine, nu știu cât s-or fi bucurat ceilalți doi primari, dar pot să îmi imaginez ce și-a frecat mâinile edilul constănțean, visându-se deja cu teleschiul la picioare și pașă în orășelul lacustru… Așa că, dacă acum vreo doi ani privea cu ură la păsările care se cuibăreau și cloceau pe lac, acum, de bucurie, nu m-ar mira să-l văd că le hrănește din palmă… Asta pentru moment, căci nu va trece mult și va avea el grijă să schimbe penajul autohton cu unul de… Brazilia. Ce „Natura 2000”, ce „arie protejată”? Aproape că nici „proasta de Sulfina” nu mai contează. Toate-s istorie de-acum pentru primul dansator de samba al urbei. Aveați ceva speranțe cum că ar putea să mai plombeze în vara asta vreo stradă? Vă gândeați că poate va mai pune, totuși, un ban deoparte din bugetul cotoios și pentru muni-cipiul Constanța? Cred că e cazul să ne luăm adio… căci lacul ne va înghiți cu totul. Mazăre are o nouă jucărie acum și, fără îndoială, va găsi el o pârghie să investească în ea ca să o facă funcțională întocmai după pohtele ce-i pohtesc. Deși oficial e primarul Constanței, Mazăre a demonstrat clar în cei aproape zece ani că e un primar de-o vară pentru turiștii din întreaga țară și un bun partener de afaceri pentru prieteni… În rest, pentru constănțeni, doar un musafir, care vine din când în când în vizită, pe la primărie. Oricât de mult s-ar încăpățâna unul și altul să îmi spună că el a făcut ceva pentru Constanța, dați-mi voie să am rezerve. Cu riscul de a-i provoca pe mulți la comentarii mai neortodoxe pentru această Săptămână Mare, părerea mea este aceeași de mulți ani: Constanța arată jalnic! Nu mai departe priviți, dragii mei, la faleza care se scufundă și la zona peninsulară unde îți cam este teamă să te prindă noaptea pe străzi… Aștept totuși cu interes o reacție oficială a primarului vizavi de proaspăta achiziție. Recunosc că mă miră chiar că nu a bătut deloc din pene, a bucurie, până acum. Dar are timp… Cel mai probabil „instrumentează“ el ceva astfel încât nici măcar criza să nu poată fi o piedică în calea fericirii lui nocturne de pe lac. Mă întreb doar la ce ne va mai pune să renunțăm, ce taxe va mai inventa ca să își facă el noua jucărie profitabilă…