Cât daţi pe chiloţi?

Cât dați pe chiloți?

Nu cred că o să mă contrazică cineva dacă afirm că trăim într-o lume guvernată de… bani. Ce moralitate, ce cultură, ce sentimente… De fapt, până mai ieri a circulat și un concurs „Ce alegi: dragoste sau bani?”. Eh, să vă aud… pentru ce optați?! Suntem gata să lăsăm oricând un loc de muncă pentru un altul doar pentru că ni se promit mai mulți bani. N-am întâlnit prea multe persoane care atunci când îți propun un job să îți vorbească întâi despre oportunități de afirmare profesională, iar cei care aplică se interesează prima dată ce mașină de serviciu le oferă firma… Nu contează prea mult nici dacă, tot pentru bani, facem compromisuri și din punct de vedere moral… Nu-i asta un capăt de țară atâta timp cât... există uitarea. Suntem gata să plecăm capul și în fața celui mai mare dușman, batem palma și strângem din dinți tot pentru… bani. Mai serile trecute, la un post local de televiziune, cunoscutul ziarist Mircea Toma m-a lăsat fără replică atunci când a spus că i se pare normal să respectăm mai mult un creator de… chiloți decât un ziarist, și asta pentru că… chiloțarul face bani mai mulți cu produsul lui. E drept că din vorbe nu ies decât… eventual, scântei. „Quod erat demonstrandum”… a fost primul lucru la care m-am gândit când l-am auzit pe stimabilul gazetar și am simțit un gust amar... Îl respect, dar nu îi înțeleg raționamentul, cu atât mai mult cu cât societatea în care trăim este foarte vulnerabilă și reacționează și la un impuls insignifiant, darămite la afirmațiile unor oameni al căror cuvânt atârnă greu pe piața declarațiilor. De parcă nu ar fi suficient că pe toate televiziunile te împiedici de cei al căror CV este alcătuit doar din cifrele conturilor, de parcă nu e suprasaturată piața de personaje becaliene… Dacă mai era nevoie de o consolidare a principiului românesc de recunoaștere a valorilor doar în funcție de potențialul financiar, iată că am auzit-o și din gura unui intelectual. Voit sau nu, Mircea Toma mi-a lăsat impresia, mie și poate și altor telespecta- tori, că s-a aliniat și el noului trend al societății, acceptând că am ajuns sclavii banilor și singurul element de comparație în societate este cel financiar. Eu mai cred însă că mai sunt și cititori și telespectatori pentru care a citi / a auzi un text redactat corect grama-tical valorează mai mult decât… o pereche de chiloți, fie ei și de firmă.