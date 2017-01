Când o finanţa Becali handbalul...

Când o finanța Becali handbalul...

Cristian Gațu se enervează, de la Dijon, pe motiv că presa de pe la noi pune piedică naționalei de handbal feminin în drumul spre titlul mondial în Franța. Trecând peste faptul că discursul șefului de federație are accente împrumutate de la Pițurcă - după care toți criticii săi ar trebui dați la câini -, Gațu are dreptate în mare măsură când spune că valoarea naționalei nu este apreciată pe măsura rezultatelor. Eu nu mă pricep la handbal, însă am văzut, ca noi toți, că fetele încep greu și termină năucitor, ca dieselul. Asta nu înseamnă că Brădeanu, Gâlcă și restul au uitat să joace din Rusia 2005 până în Franța 2007. Înseamnă doar că adversarele considerate înainte slăbuțe - ca în orice alt sport, în ultima vreme – au învățat mai mult handbal. Joci pe cât de bine sau prost pe cât te lasă oponentul, nu? Și, până la urmă, sunt patru victorii din patru meciuri: procentaj de 100%, carevasăzică. Și mai e ceva. Fostul campion mondial la handbal masculin nu a spus-o, dar a dat de înțeles că nu este mulțumit de reflectarea pe ecranele din țară a parcursului fetelor la Mondiale. Personal, în această perioadă, evit să mai urmăresc știrile sportive ale posturilor comerciale care, invariabil, încep cu Borcea, Becali, Turcu, Copos și, mai nou, Mureșan sau Iancu, aruncând în coada calupului performanțele naționalei de handbal în Franța. De altfel, tot ce nu e fotbal sau scandal în fotbal este lăsat intenționat pe dinafară, în numele Reginei Audiență. Popor de bârfitori, ne place bălăcăreala. Or, handbalul feminin oferă mai rar asemenea momente artistice...