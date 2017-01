„Canci” pe banii constănţenilor

„Canci” pe banii constănțenilor

Întrebat de Hotnews.ro cum și de ce au fost dați cei 800.000 de euro companiei Soti Cable Neptun, Mazăre a răspuns: „Cui era să dau, la Realitatea TV?” Păi corect, nu? Dă și el în familie, dacă se pot numi așa cei care te slugăresc. Doar nu ați fi vrut să dea reclamă la Cuget Liber?! Ieri, într-o nouă conferință de presă, în care a preferat să le transmită procurorilor mesaje în țigănește și prin gesturi obscene, le-a zis-o din nou și jurnaliștilor de la Hotnews că îl pupă în fund pe Băsescu. Și e clar, toți cei care scriu pe bune despre Mazăre îl pupă în fund pe Băsescu. Așa a hotărât primarul. Nu e cazul, firește, al Televiziunii Neptun și al ziarului Telegraf și al altor câteva cotidiane din Constanța. Acestea, slavă Domnului, au alte funduri de pupat, la modul cel mai obscen cu putință. Într-un fel care ar trebui să-i jeneze chiar și pe cei care sunt „obiectul” (vorba lui Dan Dumitru, directorul TV Neptun) acțiunii. Dar deja au pielea tăbăcită, nici nu mai simt, au nevoie de pupături din ce în ce mai rafinate. Am mai scris (http://www.cugetliber.ro/1212699600/articol/20498/contrarevolutia/) despre felul în care cei trei ziariști care luptau, după 1989, împotriva comuniștilor, securiș-tilor și cenzurii - Mazăre, Constan-tinescu și Strutinski - au făcut o contrarevoluție în trustul media pe care îl dețin, instaurând un cult al propriilor personalități și interese și au reintrodus cenzura și autocenzura. Dar altul este subiectul acum. Dacă ziariștii de la Telegraf și TV Neptun pot fi convinși să laude măreții conducători în schimbul salariilor pe care le primesc, asta este. Poate fi imoral, dar nu este ilegal, până la urmă. Cine nu vrea nu scrie și își asumă riscul de a fi dat afară și de a trece în tabăra celor care nu pot visa la firimituri lăsate să cadă de cei care împart avantajele în orașul și județul Constanța (mai un ANL, mai un teren, mai un contract cu statul, mai o nuntă, mai un botez, mai o autorizație scoasă la minut…). Dar ca patronii de la TV Neptun să ia bani din bugetul public pentru a plăti salariile celor care acceptă să-i pupe în fund pe cei doi șefi ai orașului și județului Constanța mi se pare revoltător și nu poate fi nici moral, nici legal, nu în spiritul legii. Iar asta se întâmplă nu numai la TV Neptun, ci și la ziarele care sunt îndopate cu publicitate de la Primărie. În majoritatea publicațiilor locale apar machete imense și scumpe cu informații despre datele, orele și locurile în care bătrânii își pot ridica pachetele sau cu datele, orele și locurile în care se fac asfaltări, sau cu modificări în circulația mijloacelor de transport în comun, majoritatea fiind INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC care, dacă ar exista o bună comunicare între instituția publică și instituția de presă, ar putea fi publicate fără a solicita contravaloarea serviciului, pentru simplul motiv că asta e datoria presei, să informeze complet și corect. Este adevărat că un convocator sau o listă de nume (ca, de exemplu, lista cu persoanele care sunt așteptate să ridice obiectele făcute cadou de primărie cu ocazia căsătoriei) sau promovarea Zilelor Constanței pot fi taxate ca publicitate, dar majoritatea machetelor plătite nu se justifică. Pentru ce să anunți pe un sfert de pagină, eventual și cu poza primarului care pupă femei în vârstă, că pachetele (cumpărate din banii publici, nu din banii celui care se laudă cu ele) trebuie ridicate în data cutare? Cei care vor să se ducă să-și ridice pomenile o pot face și după ce citesc o știre scurtă, pe care, de exemplu, în Cuget Liber am publica-o gratis dacă funcționarii Primăriei ne-ar furniza informația. Reclama respectivă nu face decât să promoveze electoral imaginea primarului, dar nu pe banii lui, ci tot pe banii noștri! Și să subordoneze presa Primăriei. Or rolul presei într-o democrație este exact acela de a critica, de a aduce în fața publicului neregulile și abuzurile celor care au puterea. Și doar nu vă imaginați că în administrația publică din Constanța s-au adunat sfințișorii, nu? Să fim serioși! L-am rugat ieri pe Mazăre să-mi dea un exemplu de știre critică (nu negativă, ci critică) la adresa lui și a Primăriei, apărută la TV Neptun. Mi-a spus că nu e treaba lui. Pentru că directorul executiv al TV Neptun îi era alături la conferința de presă (deși nu a făcut nicio declarație), am redirecționat întrebarea spre el. A zis că nu îmi răspunde pentru că „nu are legătură cu subiectul și obiectul conferinței de presă”. Ha! Subiectul era Mazăre, iar obiectul era contractul de publicitate dintre Primărie și TV Neptun. Deci nicio legătură! Desigur, era o întrebare retorică și de un sarcasm implicit, pentru că toată lumea știe că Neptunul și Telegraful sunt făcute să laude la măzărei. Am pus întrebarea pentru a sublinia dimensiunea nerușinării: tocmai unul ca Mazăre să zică despre o instituție de presă că „îl pupă în fund pe Băsescu”. Până una - alta, eu am citit, cu mare plăcere, pe Hotnews opinii defavorabile lui Băsescu și familiei sale, dar pe Neptun și în Telegraf - nimic împotriva clanului Mazăre care conduce orașul și județul. Sau „canci!”, cum îi place primarului să se exprime. Dar „canci” pe banii constănțenilor.