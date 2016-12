Campanie electorală pe banii noştri

Campanie electorală pe banii noștri

Mai mult ca oricând, ai putea spune că edilii noștri au spart butoiul cu generozitate în mijlocul Constanței și împrăștie din „bunătatea“ lor tuturor. Fel de fel de proiecte și campanii sunt acum aruncate în ochii constănțenilor. Totul pare a se face cu o rapiditate greu de atins de către adversarii politici, doar-doar, ar mai ieși un mandat pentru încă patru ani. Ce contează că mai sunt două luni până la vacanța de vară, dacă Mazăre și Constantinescu s-au decis acum, cu totul și cu totul întâmplător, în plină campanie electorală, să combată abandonul școlar oferind copiilor noștri ghiozdane, caiete și penare? De ce nu au făcut-o la începutul anului școlar e limpede de înțeles, nu?! Nu era cazul, campania electorală e acum în plină desfășurare. Și de ce nu, până la urmă, nici nu o fac pe banii lor. Uite așa, împușcă doi iepuri deodată! În primul rând, nu bagă mâinile în propriile buzunare, pentru că le au pe ale noastre, ale contribuabililor, iar în al doilea, își fac și campanie electorală gratuită. Odată la patru ani, merită efortul de a arată că le pasă! Important este scopul și, cum echipa Mazăre - Constantinescu nu și l-a realizat pe deplin, mai are multe sfori de tras, și-a mobilizat toate forțele pentru o nouă reușită. O lună de muncă intensă și patru ani de relaxare... Și strategia a mai fost încercată și a fost plină de succese, așa că echipa vrea să meargă la câștig. Ce mai contează că orașul arată jalnic, că nu te poți plimba cu un cărucior pe trotuare de atâtea gropi, că șoselele sunt varză, că în orașele mai mici ale județului se trăiește în condiții de neimaginat sau că am fost îngropați în zăpadă, în timp ce edilii erau, bine mersi, în Brazilia sau în mai știu eu ce locuri exotice?! Haideți să nu ne mai lăsăm încă odată păcăliți! Am văzut de ce e în stare echipa Mazăre - Constantinescu și este de ajuns. Să mergem la vot și să-i lăsăm pe alții să ne arate ce pot realiza.