Câineşte, Dumnezeu te-ajută

Câinește, Dumnezeu te-ajută

- Doamne? - Da. - Nu mă așteptam să răspunzi. Ia spune-mi, criza noastră e în formă de M, de V sau de E? - Da. Vroiam să știu când ieșim și noi din criză. E atât de rău, că și câinii au început să fure cu bună știință. Serios. Am coborât pe plajă, zilele trecute, ca să mă spăl, că nu mai avem apă. Am pus papucii pe o piatră. Într-unul am așezat frumos telefonul mobil, pe care îl folosesc acum pe post de radio, că nu mai am bani de abonament. În celălalt am ascuns cheile și ochelarii de soare. Mă apuc să mă spăl, după care mă întorc să-mi iau papucii. Surpriză! Papucul cu cheile nu mai era. L-o fi luat vântul. Mă uit în jurul stâncii - nimic. O fi în mare. Mă uit în apă - nimic. L-o fi furat cineva. Improbabil, ce imbecil fură un singur papuc? Văd doi turiști. Ați văzut papucul? Nein, nein. ARE YOU SURE?! Ja, ja. Omule, nu glumi cu mine. Mi s-a tăiat salariul, mi-au impozitat câștigul din banii puși la saltea, dau pe pâine mai mult decât dați voi pe caviar în Germania, n-am pe unde să circul, că asfaltează idioții fix în miezul verii, totul e scump ca moartea, așa că dacă-mi pierd papucul, am încurcat-o rău de tot! Nein, nein. - Doamne, unde mi-e papucul?!? - Nu știu, că am disponibilizat 25% dintre angajații de la Serviciul Divin de Informații, le-am tăiat primele de vacanță și bonusurile trimestriale, acordate odată la trei milenii, și nu mai au chef de muncă. Sunt în grevă. - Precum în cer, așa și pe pământ! Urc dealul, deja deprimat de gândul că am rămas desculț. În fața mea apare un câine negru, cu papucul în gură. Îl ține paralel cu solul, la milimetru, căci nici cheile și nici ochelarii nu au căzut. Pare dezamăgit. N-am reușit să vând nimic, îmi zice. N-a vrut nimeni chei, că investițiile în imobiliare sunt la cote de avarie. Papucul a trecut neobservat, pentru că toată lumea cere cizme de cauciuc, ca să poată merge prin ******* ăsta în care ne-a băgat clasa politică. Cât despre ochelari, unde să te mai ascunzi? - Doamne, ia zi, cum e cu criza? - E-n formă de I, cădere liberă, în vecii vecilor. - Ham, ham.