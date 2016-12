Blestemul votului

Cred cu tărie (nu am folosit întâmplător sintagma) că primarul nostru trece prin cea mai crudă perioadă din ultimii zece ani. Am văzut ieri în edilul nostru un om cu adevărat… DISPERAT! Mai avea puțin și plângea, iar dacă președintele Băsescu i-ar fi apărut în cale bat pariu cu cine vreți dumneavoastră că nu ar fi ezitat să îi sară la gât! La propriu! În plus, în lupta lui disperată împotriva lui Băsescu, Mazăre s-a aliat ieri cu televiziunea Motanului Felix, cel mai probabil în numele himerei „suspendarea președintelui”, așadar conferința de presă a fost transmisă în direct de postul de televiziune Antena 1. Dar de unde această disperare a lui Mazăre?! „Banu-i ochiu’ dracului!”, zice o vorbă din bătrâni, iar, ieri, edilul a confirmat-o, văicărindu-se mai rău ca atunci când îl încolțesc procurorii. Reducerile pe care trebuie să le opereze din bugetul Primăriei Constanța îi produc o rană adâncă în suflet primarului. Trebuie să renunțe până la sfârșitul anului la 215 miliarde de lei vechi. Luate pe capitole, reducerile nu sunt așa de speriat și, în plus, le fac toți edilii, nu numai Mazăre, numai că doar al nostru jelește precum o muiere. Dar să vedem de unde și cât taie: la dezinsecție, Primăria Constanța mai dispune până la sfârșitul anului de 8 miliarde de lei vechi în loc de 10 miliarde de lei vechi. E drept că la acest capitol am putea să plusăm și noi și să întrebăm de câte ori a făcut Primăria dezinsecție până acum, mai ales că însuși primarul spunea ieri în conferința de presă că i s-a plâns o bătrână, în Mamaia, că o ciupesc țânțarii, iar drept răspuns a întrebat-o cu cine a votat la prezidențiale! Alt capitol al reducerilor spune: consum energie electrică fântâni, rubrică pentru care primăria mai are de cheltuit 4 miliarde de lei vechi din cele 5 care mai rămăseseră pentru semestrul doi al anului în curs. Cu toate că tăierea este de doar 1 miliard de lei vechi, primarul a anunțat că se reduce timpul de funcționare a fântânilor arteziene cu 50%(?). Și la întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor și a locurilor de joacă reducerea a fost tot de… 20%, așa cum s-a întâmplat la majoritatea capitolelor. Cel mai mult a tăiat primarul, însă, la capitolul cheltuieli bunuri și servicii (aproximativ 40%), rubrică pentru care a și jelit Mazăre cum rar ți-a fost dat să vezi… Dar să vedem mai bine pentru ce a plâns: pentru că a trebuit să taie, printre altele, din cota alocată pentru autoturismele primăriei, pentru materialele de protocol, pentru deplasările salariaților(!), pentru reclamă și publicitate… Jenant, dacă ne gândim numai că mașinile primăriei se împart, în cea mai mare parte a timpului, între parcările hipermarketurilor și cartierele în care locuiesc angajații care le birjăresc. Cât despre reclamă și publicitate, e lesne de înțeles supărarea primarului căci sunt de notorietate contractele cu televiziunea și ziarul lui de suflet… Așadar, îmi pare rău dacă v-am făcut să credeți, la început, că Mazăre a bocit ieri în direct la Antena 1 de mila constănțenilor. Nici vorbă. El este într-adevăr îngrijorat și disperat, dar doar pentru că nu va mai avea butoiul cu miere la îndemână și că va trebui de acum înainte să intre precum ursul în hibernare și să se mai lingă pe bot după atâția ani de înfulecat cu polonicul. Cât despre muritorii de rând, nu vă gândiți că îl doare prea tare. Întrebat fiind ieri din nou de reducerile de personal din primărie, Mazăre nici măcar nu s-a străduit să schițeze o urmă de îngrijorare pentru cei rămași pe drumuri. Ba, din contră, a făcut dovada fățărniciei și a nepăsării sale față de oameni, și de această dată, replicând cu înverșunare: „70% dintre angajați au votat cu Băsescu”. Din nou, blestemul votului…