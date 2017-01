Birul pe tineri

Cine nu are bătrâni să-i cumpere. Așa spune un vechi proverb cu care eu sunt de acord în totalitate. De la ei avem tot timpul câte ceva de învățat chiar dacă, uneori, grăbiți să facem mai multe lucruri deodată, ne cam plictisesc cu sfaturile lor. Apoi, după ce dăm de vreun necaz, ne aducem aminte că „bătrânul” meu a avut dreptate, dar vorba aia: până nu te lovești singur cu capul de pragul de sus… Pensionarii, căci despre ei este vorba, reprezintă generația care a trecut prin multe greutăți, tocmai pentru ca noi să trăim astăzi într-o țară liberă. Liberă, dar tot mai grea și plină de biruri pe zi ce trece. Liberă, dar care oferă niște pensii mizerabile celor care au muncit 30-40 de ani. Retribuțiile lunare pe care le primesc părinții sau bunicii noștri după o viață de muncă sunt absolut execrabile. Din pensiile lor trebuie să plătească dările lunare, să-și cumpere medicamente. Dar, cel puțin, au o casă. Un loc unde se pot duce în fiecare seară să pună capul pe o pernă, ceea ce nu se poate spune despre mulți tineri din ziua de azi. Pensionarii sunt o categorie mare de alegători, pe care mulți politicieni o exploatează la maxim. Ei sunt oameni serioși, corecți, care, atunci când vine ziua alegerilor, se duc primii să-și facă datoria față de țară. Ceea ce nu se poate spune despre tineri. În secolul vitezei, ei aleargă să facă cât mai mulți bani și îi trimit pe politicieni…. undeva. În ziua de astăzi, unii dintre ei au și câte două, trei locuri de muncă, tocmai pentru a-și putea cumpăra o casă și a-și crește frumos copiii. Cam acestea sunt cele două categorii mai importante de electorat. Și, pentru că se apropie alegerile, parlamentarii și-au adus aminte, brusc, ce au promis în urmă cu ani de zile. Majorarea pensiilor a devenit obiectiv principal pentru guvernanți. La început, au dat din colț în colț cum că nu există bani. Apoi, au avut o revelație și au găsit calea cea mai simplă. Birul pe tineri, dar, în mod special, pe cei care lucrează în mai multe locuri deodată. Conform noilor reglementări, persoanele fizice vor plăti contribuția de pensii și la alte venituri obținute într-o lună din alte surse, și nu numai din salarii. Așadar, o persoană care lucrează cu contract de muncă la o firmă, dar în același timp mai are și una-două colaborări cu alte societăți, va fi obligată să plătească acea cotă de 9,5 % pentru asigurările sociale din toate cele trei surse de venit. Deci cu cât muncești mai mult, cu atât contribui mai consistent la pensiile cu care se laudă guvernanții. Și pe urmă ne întrebăm de ce pleacă tinerii să lucreze în străinătate. Aceasta este ultima găselniță a politicienilor, dar nu au gândit-o prea bine, poate tocmai pentru că mintea le stătea mai mult la ce tip de mașină de serviciu să-și aleagă pentru anul următor. Am văzut la știri cum nu puteau să decidă dacă vor BMW sau Audi… Și atunci am avut și eu o revelație. 