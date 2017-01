„Bei tâmpiţilor, io sunt protejat”

„Bei tâmpiților, io sunt protejat”

Tâmpiții conduc țara, iar prostia și nepăsarea au fost ridicate la statut de platforme program. Mazăre a zis primul asta și nu îl pot contrazice. Dovezile sunt peste tot, plecând de la Palatul Victoria, mergând ușor spre Casa Poporului și oprindu-ne, pe rând, pe la sediul fiecărui partid politic. Nu este, însă, o problemă pentru români. Am devenit imuni la prostie, la prost-gust, nesimțire și ipocrizie. Am fost injectați cu atâtea tipuri de mizerii, încât nu mai reacționăm când vedem un ministru corupt acuzat de trădare, când votăm parlamentari interlopi sau un premier care guvernează prin bilețele. În Ungaria, poporul a ieșit în stradă, în urmă cu un an, după ce premierul maghiar a recunoscut că a mințit în campania electorală și a promis lucruri nerealizabile. Noi avem dovezi, zi de zi, în ultimii 18 ani, ale hoției, minciuni mai marilor țării. Puțini au reacționat și nimic nu s-a schimbat. Din păcate, suntem protejați de tâmpiți, exact ca în bancul cu românul badea Gheorghe, care naufragiază pe o insulă îndepărtată: «Naufragiază un american pe o insulă și dă de niște băștinași tâmpiți, care, când îl văd, îi spun: „Dacă ne faci să râdem în 30 de minute, scapi, dacă nu, îți facem o injecție cu HIV”. Americanul nu reușește să îi facă să râdă, așa că este injectat. Mai trăiește un an și moare. După un timp, naufragiază un francez. Aceeași poveste. După încă ceva timp, naufragiază badea Gheorghe. Ăsta ascultă ce zic ăia și zice: „Cu HIV ați zis? Chestia aia care cauzează SIDA, nu?”; „Da!”; „Păi ia faceți voi o injecție în braț, mă!” „Bă, tu ești nebun? Dacă îți facem, mori!”; „Lasă bă, spune badea Gheorghe, faceți injecția dacă vă spun!”. Îi fac ăia injecția. Badea Gheorghe: „Auziți mă, ia mai faceți voi încă o injecție și în picior”; „Bă, tu ești chiar prost! Ți-am făcut deja una,oricum mori!”; „Bei, dacă vă spun eu, faceți injecția!”. Îi fac ăștia injecția, la care badea Gheorghe, zâmbind, spune: „Bei tâmpiților, io sunt protejat! Am prezervativ!”» Cam aceeași poveste și cu românii și conducătorii lor iubiți. Cei de la putere ne intoxică și ne infestează cu tot felul de mangle și furtișaguri, din care doar ei au de câștigat. Noi credem că nu ne influențează, că suntem protejați de lăcomia și prostia lor. Cu toate acestea, de la an la an, trăim tot mai greu. Pensionarii trăiesc doar pentru a-și putea plăti medicamentele și întreținerea, ca și cum povara aceasta ar fi o ultimă datorie neplătită în viață. În spitale mori cu zile dacă nu ai bani de șpăgi sau medicamente, în timp ce învățământul dă rateuri pe bandă rulantă. Facultățile produc șomeri de lux, în timp ce liceele scot în viață tineri fără nici un orizont, cei mai mulți cu praf la nas. 