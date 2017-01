Bă, Bush!

Pe avizierul de la parterul blocului meu stă lipită, de câteva zile, o plăcintă nesemnată, neștampilată, nedatată, care ne anunță, în linii mari, că: în perioada 2-4 aprilie anul ăsta n-ai voie să parchezi căruța pe bulevardul Tomis, nici pe trotuar, nici pe carosabil; toate ușile și ferestrele care dau în respectivul bulevard tre’ închise și obturate; ofițerii de Poliție vor da toate informațiile necesare. Haida-de! Ei, uite, taman de-aia nu-l înghit pe Bush (sper să nu-mi spargă ușa vreun Secret Service acum!). Nu am vedere la bulevard, dar nu înțeleg de ce trebuie ca mii de constănțeni – printre care și nefericiții mei vecini mei cu geamurile la stradă - să stea pitiți pe sub calorifere timp de două zile, cu pătura-n geam, numai pentru că se dă cu limuzina prin Constanța un texan care nici măcar habar n-are cum îl cheamă pe Mr. President Vasesque (!). Să ia trenul sau vaporașul până la Neptun, dacă are chef... Ce vină avem noi că gafeurul number one ale planetei este vânat de fundamentaliști, ecologiști, anti-globaliști și anti-NATO-iști? Mai mult, mă seacă la lingurică faptul că autoritățile lu’ pește prăjit se fac preș și se dau de ceasul morții să cosmetizeze decorurile între Kogălniceanu și Mangalia, astfel încât jandarmul universal să aibă impresia că trece prin niște orașe civilizate! Îndemnul muncitoresc a fost făcut ieri de chiar prefectul județului, care a recertificat astfel ideea neaoșă că doar forma contează. Fondul? Dă-l dracu’, nu ne interesează decât ce se vede. Dacă nu știați, se organizează sâmbătă o acțiune exact în acest sens! Adică, se va arde gazul pe distanța asta pentru a se asigura de calitatea mucavalei... Sunt convins că se vor găsi unii care să mă acuze de sechele proletcultiste, de avânt revoluționar anti-imperialist și alte asemenea bălării. Le recomand să nu se ostenească, pentru că nu sunt nici nostalgic comunist, dar nici nu mă dă afară din casă admirația pentru cola și hamburgeri băgați cu forța pe gât.