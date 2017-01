Azi tehnocraţi, mâine politicieni curaţi!

Azi tehnocrați, mâine politicieni curați!

Sper ca Băsescu să-l nominalizeze pe Klaus Johannis sau pe consilierul BNR Lucian Croitoru, oricum, pe cineva neînregimentat politic și… meseriaș. Și sper ca noul premier să-și impună condițiile, iar prima condiție să fie numirea de miniștri fără colo-ratură politică, pe criterii de competență. Tehnocrați, așadar, iar nu politicieni sub conducerea unui tehnocrat. În privința primarului Klaus Joha-nnis, sper să fie un om cinstit, pentru că am citit și multe acuzații la adresa lui în presa locală din zona Sibiului, unele asemănătoare celor care îi sunt aduse lui Mazăre al nostru. Mă gândesc, totuși, că un om care a pro-movat atâtea inițiative culturale încât să ajungă la primirea titlului de capitală europeană pentru Sibiu nu poate fi chiar putred pe dinăuntru. Deși nu e sigur… Da, este german de etnie, o să se spună că nu am fost în stare să găsim un român neaoș care să scoată țara din criză, dar asta este, ăștia suntem, oamenii competenți s-au retras underground, sunt de negăsit. Iar rădăcinile lui Johannis sunt similare cu definirea prin responsabilitate, precizie și organizare strictă, deci chiar l-ar recomanda pentru poziția propusă, în condițiile în care este „doar” profesor de fizică, nu economist de meserie. Și, după ce un german născut în România ne-a dus în lumea bună a literaturii universale, n-ar fi chiar așa de rău ca tot un german de România să ne ducă la capătul marasmului economic. Iar dacă n-o fi Johannis și o fi Croitoru (despre care se aude că nu ar accepta postul), cu atât mai bine, nu ne-am mai face griji în privința suspiciunilor, cel din urmă nu a fost menționat în legătură cu fapte de corupție. Și are o pregătire profesională mai adecvată (economist, bancher și fost reprezentant al României la FMI) pentru poziția vizată. Am auzit ieri de ce Băsescu nu vrea tehnocrați la guvernare, dar consider că președintele pleacă de la o premiză greșită. Și anume aceea că democrația noastră a evoluat de la nivelul anului 1991, când tehnocratul Stolojan l-a înlocuit pe politicianul Roman. Că avem oameni politici de anvergură, care să-și poată asuma responsabilitatea guvernării unei țări aflate într-o situație dificilă din punct de vedere economic. După părerea mea, doar unii politicieni, foarte puțini, au evoluat, majoritatea comportându-se de-a dreptul primitiv, de vreme ce singurele lor preocupări sunt interesele personale traduse în averi și funcții. Cât despre asumarea responsabilității… despre ce naiba vorbim noi aici?! Singura lor preocupare este de a da vina unii pe alții și de a se compromite reciproc invocând fapte pe care toți le fac, dar nu toți la același nivel și nici nu sunt toți dați în vileag. Iar cetățenii României sunt conștienți de asta și sunt scârbiți la maximum de politica și politicianul român. Nu mai cred în buna lor credință, nu i-ar mai dori la conducerea țării, dar, practic, nu au ce face. Numirea unui guvern de tehnocrați ar fi o șansă pentru noi să nu mai vedem aceleași figuri triste și compromise. Iar refuzul președintelui de a da girul său unui guvern de tehnocrați, favorizând unul de politicieni, îl va face să piardă puncte din partea electoratului. Dacă ar exista posibilitatea consultării cetățenilor printr-un referendum, sunt convinsă că majoritatea ar vrea să fie votat un guvern de tehnocrați și să fie ușuiți toți, dar TOȚI, cei care au obținut funcții numai pe baza influenței politice, fără niciun fel de competențe în domeniul pe care îl coordonează. Prefecții care s-au făcut înalți funcționari publici în două săptămâni (nu, Claudiu*, nu mă refer la tine, știu că ești în Prefectură de ’jde ani de zile), directorii de agenții guvernamentale înființate special pentru ei, directorii de școli numiți pe baza relațiilor politice și directorii de la „deconcentrate”, dintre care unii „conduc” bazându-se pe priceperea subalternilor, deci iau banii și foloasele de pomană (aceștia sunt cei mai inofensivi), iar alții își asumă conducerea și privilegiile fără a deține competența și distrug și ce mai e bun prin instituțiile respective. De ce am vorbit de foloase? Pentru că tocmai ieri a fost arestat directorul adjunct pedelist al Inspectoratului Teritorial de Muncă, pentru luare de mită. Încă un bun argument (concret) în sprijinul promovării tehnocraților și competenței în locul politrucilor locali. Păi, sigur, doar nu credeați că atâția oameni se luptă ca chiorii pentru niște slujbe care să le bage în buzunare doar salariile de bugetari, nu-i așa? Nu dau alte exemple, pe lângă ITM, dar cred că toți agenții economici care citesc acest text își aduc aminte cum au „rezolvat” problemele apărute când i-au vizitat diverși inspectori. Și, stați liniștiți, pe lângă micii găinari care se pretează la sume de 2.500 de lei sau chiar mai mici, sunt și persoane care, bine sfătuite, dau tunuri despre care nu auzim vreodată. Aceste mecanisme, puse la punct de TOȚI politicienii care s-au succedat la putere, sug seva economiei românești. Statul plătește funcționari care nu fac decât să instituie un sistem ilegal de suprataxe și să favorizeze economia subterană, munca la negru și nerespectarea regulilor în orice domeniu. Să fie organizate concursuri, dar concursuri adevărate, nu cu dedicație, care să fie anunțate din timp în presă, care să ofere o tematică și o bibliografie concurenților și la care să se poată prezenta oricine. Și poate că această poartă deschisă oamenilor competenți pentru a intra în sistemul de administrație al statului ar reprezenta și o șansă de primenire a clasei politice care, deocamdată, se degradează în sucul propriu. *** *îi zic Claudiu pentru că am fost colegi de liceu, nu pentru că m-aș purta familiar cu prefecții