Autostrada morţii soarelui

Autostrada morții soarelui

Supranumele „autostrada morții” are toate șansele să migreze încoace dinspre Pitești și să înlocuiască poetica denumire „autostrada soarelui”. Deja accidentele, dimensiunile lor și numărul victimelor ne lasă să credem că ceva nu este în regulă. Nu pot fi doar traficul aglomerat, lipsa de reacție a poliției și graba de a ajunge la sau de a pleca de la mare. Este minunat că distanța între capitală și Constanța s-a scurtat atât de mult, este bine că plictisitorul și sinuosul drum vechi poate fi evitat, iar alternativa permite viteze cu mult mai mari. Însă nu putem ignora faptul că noua autostradă a fost dată în folosință înainte să funcționeze toate facilitățile. Graba de a tăia panglici și de a da drumul la trafic nu a ținut seama de faptul că spațiile de servicii nu sunt amenajate sau de acela că panourile de avertizare și telefoanele publice de urgență nu funcționează. De ce nu funcționează, de vreme ce există de atâta vreme - este o altă întrebare fără răspuns, probabil că nu sunt considerate prea importante… nu funcționează, ca toate chestiile ce țin de civilizație, pe care le-am importat, dar nu le folosim pentru că ni se par prea „de fițe” și se poate și fără ele. Cum am putut până acum… Așa cum nu ni se pare important să înlocuim plăcuțele de pe mijlocul drumului care împiedicau farurile autoturismelor să-i orbească pe șoferii din sensul opus - la ce să le mai înlocuim, de vreme ce oricum se fură… deci, cu cât le înlocuim mai rar, cu atât se fură mai puține, se cheamă că facem economie, nu-i așa? Neimportantă este și îmbunătățirea semnalizării oricăror devieri de trafic cauzate de accidente sau de lucrări. Până când fiecare dintre aceste amănunte neimportante nu va provoca niște morți, niște răniți, ne vom mulțumi să nu fie gropi în asfalt și să se-nvârtă roata…Supranumele „autostrada morții” are toate șansele să migreze încoace dinspre Pitești și să înlocuiască poetica denumire „autostrada soarelui”. Deja accidentele, dimensiunile lor și numărul victimelor ne lasă să credem că ceva nu este în regulă. Nu pot fi doar traficul aglomerat, lipsa de reacție a poliției și graba de a ajunge la sau de a pleca de la mare. Este minunat că distanța între capitală și Constanța s-a scurtat atât de mult, este bine că plictisitorul și sinuosul drum vechi poate fi evitat, iar alternativa permite viteze cu mult mai mari. Însă nu putem ignora faptul că noua autostradă a fost dată în folosință înainte să funcționeze toate facilitățile. Graba de a tăia panglici și de a da drumul la trafic nu a ținut seama de faptul că spațiile de servicii nu sunt amenajate sau de acela că panourile de avertizare și telefoanele publice de urgență nu funcționează. De ce nu funcționează, de vreme ce există de atâta vreme - este o altă întrebare fără răspuns, probabil că nu sunt considerate prea importante… nu funcționează, ca toate chestiile ce țin de civilizație, pe care le-am importat, dar nu le folosim pentru că ni se par prea „de fițe” și se poate și fără ele. Cum am putut până acum… Așa cum nu ni se pare important să înlocuim plăcuțele de pe mijlocul drumului care împiedicau farurile autoturismelor să-i orbească pe șoferii din sensul opus - la ce să le mai înlocuim, de vreme ce oricum se fură… deci, cu cât le înlocuim mai rar, cu atât se fură mai puține, se cheamă că facem economie, nu-i așa? Neimportantă este și îmbunătățirea semnalizării oricăror devieri de trafic cauzate de accidente sau de lucrări. Până când fiecare dintre aceste amănunte neimportante nu va provoca niște morți, niște răniți, ne vom mulțumi să nu fie gropi în asfalt și să se-nvârtă roata…