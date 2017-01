Auschwitz cu cruce roşie-n poartă

Auschwitz cu cruce roșie-n poartă

Dacă e să ne luăm după Colegiul medicilor Constanța, doctorii din spitalul constănțean sunt ca roboții: fără sentimente, taie cu precizie de un micron, nu greșesc niciodată, doar te-ntreabă ce te doare că te și fac bine. Nu iau șpagă, nu fumează în cabinetele medicale, vin la timp la serviciu și nici nu te cheamă la cabinetul particular ca să plătești 80 de lei pentru o consultație și alți 30 de lei pentru un control. Nu, nu râdeți. Așa procedează un medic ginecolog. Ia bani și pentru consult și pentru control. Pentru mai multe amănunte, stau la dispoziția corpului de control al autorității sanitare. Din zecile de sesizări de malpraxis depuse la colegiul medicilor, niciuna nu s-a soluționat în favoarea pacientului și nu s-a descoperit nicio culpă medicală, altele sunt în lucru și câteva au fost trimise altor comisii. Cum n-am văzut niciun medic sancționat, nu pot decât să trag concluzia că ei sunt semizei. Sau colegii lor, cei care-i judecă, sunt părtinitori. Alaltăieri vorbeam cu un medic, pe care-l respect de altfel, de la spitalul județean. „Mai ies și oameni pe picioare din spitalul acesta”, ne-a spus el. Păi nu știam că spitalul este lagăr de exterminare și mai scapă unul - doi. Nici nu mi-am închipuit vreodată că unitatea medicală este construită ca decor pentru selecția naturală a speciei. Probabil, pacienții care mor sub bisturiu, sunt doar pagube colaterale. Probabil că tot mass media este vinovată pentru prostul renume al unor oameni în halat alb. În opinia lor, ar trebui să închidem ochii și să nu scriem atunci când o mamă al cărei copil moare în ambulanță, în drum spre spital, se plânge că ambulanța a venit mult prea târziu și nici aceea nu era echipată corespunzător, cu aparatură de resuscitare. Să nu scriem despre moartea femeii care a decedat sub ochii medicilor din cauza unei infecții puternice. Sau despre fetița dintr-o casă de copii, care a murit din cauza unei ocluzii intestinale după ce a fost consultată de doi medici specialiști. „Ce să facem?”, ne întreabă medicul, „să dăm afară tot corpul medical?” Nicidecum, ar fi suficient să fie sancționați doi - trei medici care greșesc. Dar nu cu avertisment scris sau cu diminuarea salariului cu 10 procente, ci, pentru început, cu interzicerea efectuării gărzilor, iar, în cazul în care se dovedește că medicul este vinovat, cu ridicarea dreptului de practică. Iar ceilalți ar păstra în memorie cazul colegului care și-a luat pedeapsa și poate chiar și-ar aduce aminte de Jurământul lui Hipocrate. Atâta timp cât medicii vinovați sunt acoperiți de colegi, toți vor fi decredibilizați, vor fi percepuți la fel. Ar trebui să știți mai bine decât mine că, până nu înlături puroiul dintr-o rană, nu te faci bine. Ba, mai mult, poți pierde toată mâna.