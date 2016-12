Am avut dreptate!

În urmă cu trei - patru ani am relatat pe larg despre ilegalitățile comise de preșe-dintele „Consumcoop” Con-stanța, Nicolae Chivu. Deși toate informațiile corespun-deau realității, persoana res-pectivă s-a prezentat la redacție acuzându-mă de „neprofesionalism”. A solicitat publicarea unui așa-zis „drept la replică” în care nu făcea decât să mă acuze, dar fără a spune nimic despre veridi-citatea informațiilor publicate despre el. Ba chiar m-a dat în judecată, proces la care a renunțat ulterior… La vremea respectivă, pu-blicasem și hotărârea prin care Curtea de Apel Pitești îl con-damnase la trei ani de închi-soare cu suspendare. Decizia nu era încă definitivă, lucru care nu mă împiedica în niciun chip să public informația. De altfel, el nu contesta hotărârea de condamnare (nici n-ar fi avut cum, căci era emisă pe bune), ci modalitatea prin care eu aș fi obținut informația (?!) Ceea ce realizasem printr-o procedură extrem de simplă: telefonând. A solicitat publicarea unui „drept la replică”, prin care mă acuza că folosesc mijlocul de informare în masă „pentru a satisface interesele oculte ale unor persoane care îmi vor răul, respectiv d-na Frâncu Aurelia, președintele Asoci-ației Uniunea Cooperativelor de Consum Constanța - So-cietate Cooperativă de grad II”. Mai mult, mă transforma în „nepoată” a acestei femei, pe care nici măcar nu am cunoscut-o vreodată, personal... Invocând gradul de rudenie ce ar fi existat între noi, a presupus că l-aș fi „atacat” în presă doar dintr-un anume „interes”. A aruncat cu acuzații pentru că am scris lucruri reale, pe baza unui dosar instrumentat de procurori și care, iată, s-a dovedit că a fi fost documentat corect, odată ce Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus menținerea pedepsei aplicată de Curtea de Apel Pitești, de trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Iar de această dată, hotărârea este și DEFINITIVĂ! Scenariul potrivit căruia aș fi scris despre dosarul său ur-mărind anumite interese era total fals, Nicolae Chivu ale-gând calea de a răspunde unor acuzații ori decizii clare (emise de procurori și judecători) prin invenții și acuzații ce au urmărit decredibilizarea mea ca ziarist. Tot ceea ce am scris atunci și acum se bazează pe infor-mații obținute de la anchetatori ori din hotărâri judecătorești. Personal, nu am acuzat pe nimeni de nimic… Dar, oferind informații publicului, m-am expus eu însămi unor calomnii care mi-au creat, la vremea respectivă, un mare discon-fort, mai ales că scrisesem lucruri și fapte în confor-mitate cu realitatea, și nu inventate. Chiar și cu o întârziere de trei-patru ani, hotărârea judecă-torească emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție îmi oferă satisfacția de a reveni asupra subiectului și de a concluzi-ona: AM AVUT DREPTATE!