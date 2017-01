Aleargă, Internetule, aleargă!!!

Pagina de internet www.google.ro are o mărime de 1.991 bytes. Viteza de transfer promisă de operatorul meu de internet este de 1 Megabyte/secundă. Adică 1.024.000 bytes/secundă. Ceea ce înseamnă că pagina www.google.ro ar trebui să se încarce în 0,001944 secunde. În orice caz, în cel mult o secundă. În nici un caz în 30 de secunde sau 1 minut. Ceva se întâmplă, așa că îmi verific Ping-ul, adică viteza de răspuns a conexiunii. În condiții normale, site-ul www.google.ro are un timp de răspuns de 40 – 42 milisecunde. Acum ping-ul este de 500 – 600 milisecunde, în cazul în care semnalul meu disperat ajunge la site. Ceea ce nu se întâmplă constant, motiv pentru care mai apare și mesajul „Request timed out”. În general, nu aș fi prea deranjat de conexiunea mea paralizată, dar chiar acum mă joc și eu „World of Warcraft”. Adică un joc on-line, al cărui server nu mai primește semnalul calculatorului meu. Cât timp ping-ul între mine și server este de 500 – 600 milisecunde, rezultatul este lag-ul. Adică apăs pe butonul „Dă cu toporul în cap” iar caracterul meu dă cu toporul peste 40 de secunde. Când semnalul meu moare în drum spre lumea lui Warcraft, primești cel mai trist mesaj din lume: „Disconnected from server”. Îi explic toate acestea și operatorului de la suport tehnic. Șah-mat. După vreo două minute de gândire, mi se spune să opresc anti-virusul. OK, e oprit. Acum, nu vreau să fiu răutăcios, dar ce dracu’ să cauți pe internet fără anti-virus?!? Opriți Firewall-ul. Era oprit de mult. Sincer acum, nu mi se pare un compromis bun. Sigur nu lucrezi pentru vreo echipă de hackeri? Adică internetul îmi merge mai bine fără Firewall și antivirus? În fine, tot nu merge. Încercați să dați Ping la un site. Uite, dau la Google. 900 ms, 672 ms, 452 ms, time-out, 200 ms, 92 ms, 92 ms, 92 ms. Ha, vedeți, s-a stabilizat la 92 ms, spune el. Time-out, 423 ms, 257 ms. Nu s-a stabilizat nimic. Deci, repet, ce se întâmplă? Păi… acum, dacă se încarcă paginile de internet înseamnă că vă merge internetul. Greșit. Înseamnă că îmi merge internetul la nivelul unui abonament de 1 dolar/lună. Înseamnă că merge prost. Aici nu există extreme, de genul fie merge, fie nu merge. Aici poate să meargă infect și să îmi dea „disconnect” din World of Warcraft, fix în mijlocul unui raid de 25 de persoane. Da, probabil este o aglomerare de oameni la ora aceasta. Serios? De patru zile la rând, între orele 19:45 FIX și 22:00. Se aglomerează oamenii așa de nebuni, de-odată. Dar ce au făcut în ultimul an? N-au simțit nevoia să se aglomereze?!? Lag-ul nu înseamnă că nu vă merge internetul. Aha. Păi, folosind raționamentul acesta, o să îmi plătesc factura din noiembrie prin martie 2008. Nu e același lucru? La o adică, dacă o plătesc cu întârziere nu înseamnă cu nu am plătit deloc. Notați vă rog un număr de sesizare, 52436564568965. Sesi-ce? Așteptați acum. Aștept. Da, am trimis un echipaj în zonă, se pare că este o problemă. Aștept.