A-nceput de ieri să cadă câte o maşină-n groapă

A-nceput de ieri să cadă câte o mașină-n groapă

De pe site-ul primăriei aflăm că trama stradala în municipiul Constanța a fost refăcută complet, investiția începând în 2004 și finalizându-se în 2008. „Municipalitatea a dorit găsirea unei soluții pentru a reabilita integral drumurile, având garanția lucrării de 4 ani și o durată de viața de peste 10 ani. Valoarea totală a lucrărilor de reparare și ranforsare a tramei stradale în Municipiul Constanța este de aproximativ 42 de milioane de Euro”, scrie negru pe alb pe pagina de web a municipalității. Așadar, iată că au trecut cei patru ani de când a început programul de asfaltare a străzilor din Constanța, iar orașul nostru se mândrește cu drumuri impecaaaa… am vrea noi! Din păcate, în ziua de astăzi, tot mai multe străzi și bulevarde din Constanța arată exact ca înainte de marea asfaltiadă a primarului Mazăre sau chiar mai rău. Și nu exagerez cu nimic când spun asta. Dacă vreți să vă convingeți, vă sfătuiesc să va urcați în mașină și să străbateți bulevardul Aurel Vlaicu (nu am ales o stradă mică, lipsită de importanță), una dintre cele mai mari și aglomerate artere ale Constanței. Porniți din zona podului de la IPMC și mergeți spre CET, până la podul din Km 4-5. Mulți dintre șoferii Constanței știu sigur despre ce vorbesc. Vorbesc despre un drum nedemn nici măcar pentru căruțele și cotigile din satele prăfuite ale Dobrogei. Puțin zis că sunt gropi. Sunt adevărate cratere, din metru în metru, ce se îmbină armonios cu șanțuri, capace de canalizări răsărite din asfalt și cu șine de tramvai ieșite. E un adevărat chin să treci prin zonă, iar dacă mai faci și vreo două trei drumuri pe zi pe bulevardul cu pricina, îți trebuie nervi tari, mașină super-rezistentă sau mulți bani să o repari periodic. Îmi amintesc că acum câțiva ani bulevardul a fost asfaltat integral de la un capăt la altul și nu înțeleg cum de într-o perioadă așa scurtă poate arăta în halul ăsta. Am înțeles de la primarul Mazăre că asfaltul la Constanța costă, într-adevăr, mai scump decât în alte orașe ale țării, dar cică este și de mai bună calitate. Comentariile sunt de prisos și cred că înjurăturile șoferilor care străbat drumurile ciuruite vorbesc de la sine. Bulevardul Aurel Vlaicu este un singur exemplu și, din păcate, mai sunt multe drumuri care împărtășesc aceeași soartă. Să ne uităm doar la bd 1 Mai, pe porțiunea dintre Far și Gară, la bd IC Brătianu, mai ales la intrarea în Constanța, în cartierul Palas, și la multe alte străzi din oraș care sunt pline de gropi. Deși a costat o grămadă de bani, în nici patru ani, asfaltul s-a distrus ceea ce dovedește cât de calitativă a fost lucrarea. Așa că, cel mai probabil, drumurile aflate încă în garanție vor fi peticite cu plombe, în timp ce pentru celelalte municipalitatea va cheltui din nou alte milioane de euro pentru a le reface. Nu pentru cel puțin 10 ani, așa cum a tot promis primarul, ci tot pentru 3-4 ani pentru că treaba de mântuială cu cheltuială mare se face.