A murit ţestoasa, am rămas noi, iepurii

A murit țestoasa, am rămas noi, iepurii

Am susținut întotdeauna că este bine ca idolii tăi să fie morți. Spre binele lor. Nu te pot dezamăgi, orice-ar face acolo în groapă. Ce-ar fi fost ca Dostoievski, într-o zi mai proastă, să scrie „De ce iubim femeile”? Să nu-i dai cu ceva-n cap, drept pedeapsă pentru o asemenea crimă? Ca și cum ar fi trăit Hendrix îndeajuns cât să se plictisească și să compună manele – oh, the horror! John Lennon a dat în păcatul vieții prea lungi și, slavă Domnului, s-a găsit cineva să-l împuște, corectând astfel o intermitență absconsă a morții (mori de ciudă, Yoko!). Sunt însă și oameni cărora le este imposibil să te dezamăgească, rare exemple de constanță sufletească și creativitate neștirbită de griji mărunte, guverne meschine sau buzunare goale. Jose Saramago era un astfel de om. El nu a dezamăgit pe nimeni timp de 87 de ani. Sau poate o fi dezamăgit pe cineva, că doar nu le știm pe toate. Zic „era”, pentru că acest personaj matusalemic, o adevărată țestoasă care ne susținea universul absurd, a murit. Saramago ne-a învățat să ne adaptăm, indiferent de ce ne aruncă destinul în cale. Atenție, nu confundați adaptarea cu fatalismul, cu resemnarea, cu refularea revoltei din sânge și creier. Atenție mare! Chiar dacă orbim cu toții, chiar dacă surzim sau ne cresc pene pe spate, sigur găsim drumul spre izbăvire. Personal, eram de-a dreptul extaziat după demersurile sale epistemologice, de logica perfectă cu care despica în patru cauzalitatea celor mai ireale lumi. Ce-ar fi să nu mai moară nimeni? Ce-ar fi să nu pice moțiunea? Ce-ar fi să dispară plajele? Ce-ar fi să moară Băsescu? Ce-ar fi să nu se mai facă noapte? Cum ar fi dacă am înțelege ce zic urșii Panda? Sau dacă am putea împărți la zero? Sau, și mai absurd, ce-ar fi dacă românii ar face o grevă adevărată? În memoria lui Jose Saramago, puneți-vă creierul la treabă și imaginați un șir logic de lucruri care s-ar desfășura după un eveniment complet imposibil, conform setului de reguli după care trăim acum. Veți vedea că, în cele din urmă, instinctul de conservare va domina și va găsi cea mai bună soluție. Week-end plăcut!