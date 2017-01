A fi sau a nu fi… pensionar

Cu riscul de a deranja multe minți luminate și de a răni și mai multe orgolii artistice, trebuie să recunosc că mie, personal, ordonanța privind cumularea salariilor cu pensiile mi se pare corectă față de toată lumea, fie că propunerea are origini pesediste sau pedeliste. Chiar nu contează! Suntem în plină criză, se fac concedieri pe bandă, tinerii țipă după locuri de muncă, patronii le cer experiență în domeniu în puținele cazuri în care mai angajează, iar la stat posturile sunt, mai nou, blocate. Nu uit nici cealaltă față a medaliei care îmi dezvăluie o vârstă a treia care în marea ei majoritate abia se târăște de pe o zi pe alta cu pensii realmente de mizerie. Văd, astfel, cu ochii minții o realitate care generează multe accese de egoism și în străfundul timpanelor îmi răsună strigătul disperat al unei societăți haotice care riscă să se perpetueze în această stare dacă fiecare dintre noi continuă să își plângă numai sieși de milă. Ordonanța dată de guvernul PD-L - PSD a trezit o nouă pornire egoistă în rândul unor categorii sociale. Sub deviza zecilor de ani dedicați scenei și a coatelor tocite pe băncile facultăților, actorii, profesorii, medicii au protestat la unison că li se ia dreptul de a mai câștiga un ban în afara pensiei, mergând până într-acolo încât să inducă ideea că vor muri de foame. Chiar cu o pensie de 1.500 de lei, cum a menționat un actor celebru... Fără a-i contesta valoarea, dar, spre marea mea dezamăgire având ocazia ca acum câțiva ani să îi cunosc și fața nevăzută, din spatele scenei, profund marcată de puterea banului, l-aș întreba acum pe respectabilul dacă s-a gândit vreodată cum trăiește un alt pensionar, spectator de-al său pe vremuri, care a muncit și el odinioară la stat poate că în condiții mult mai grele și care astăzi încasează numai câteva zeci de lei... din care nu își mai permite nici să meargă o dată pe lună la un spectacol... E trist, dar adevărat, Maestre, iar celălalt nici nu are posibilitatea de a-și mai completa cu ceva în plus venitul! Trecând în tabăra dascălilor, și pentru domniile lor am tot respectul. Deși poate sună blazat, în mâna lor stă viitorul nostru, al țării și, fără îndoială, educației ar trebui să i se acorde mult mai multă atenție în societatea românească. Salariile mici îi alungă pe mulți tineri din sistem, dar și impasul comunicațional dintre generațiile de dascăli adâncește criza din sistem. Marginalizarea tinerilor pe motiv că nu au experiență și impunerea unui sistem de valori direct proporțional cu vârsta conduce, invariabil, la perpetuarea unui sistem bazat pe... meditații la domiciliul clientului și pe completarea pensiei cu un salariu aferent unui post care ar putea reveni unui dascăl mai tânăr. Nu în ultimul rând medicii… Știu foarte bine cât câștigă un rezident având pe cineva drag mie cu acest statut. Mai știu însă că cei mai tineri dintre slujitorii Jurământului lui Hipocrate se luptă de cele mai multe ori să fure meserie pe la colțuri și că medicii consacrați beneficiază, e drept, grație studiului și cercetărilor, de venituri considerabile din prestații private. Subscriu și în acest caz nevoii de reformă în sistem. Statul le-a oferit, așadar, tuturor șansa de a prinde rădăcini în domeniul mult râvnit, atunci de ce n-ar da și ei, la rândul lor, o mână de ajutor celor mai tineri pentru a-i integra în sistem și pentru a contribui totodată la conturarea unei societăți responsabile și bine pregătite?! În concluzie, completarea acelor pensii chiar și de 15 milioane de lei vechi (fie vorba între noi, sunt mulți tineri cu potențial, absolvenți de facultăți, adevărate valori, dar care câștigă mult mai puțin) cu prestații pe convenții civile și drepturi de autor cred că este suficientă în condițiile actuale. Cred că este mai degrabă decentă nu atât din punct de vedere pecuniar, cât mai ales moral față de acea parte a societății care mai crede încă în dreptate... Și asta dacă vrem ca sus-numitele clase sociale, respectabile și garante încă ale moralității, să nu ajungă să fie asociate celor pentru care și conjugarea verbului „a fi” se face... cu abacul.