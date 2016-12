2009, anul marilor încercări

A trecut și 2008. Un an greu, plin de evenimente politice, sociale, sportive și mondene, marcat spre sfârșit de criza economică. Iar anul ce bate la ușă nu se anunță deloc promițător. Ba din contră. Se tot vorbește despre un 2009 al sacrificiilor, un an în care economia va da de pământ cu statisticile demagogice ale guvernanților și se va îndrepta spre recesiune. Un an în care se vor găsi din ce în ce mai greu bani pentru pensii și salariile bugetarilor, un an în care zeci de mii de români vor rămâne fără locuri de muncă. 2009 ne va găsi cu un Guvern nou, o mutație politică foarte periculoasă în care stânga spală dreapta, iar amândouă hrănesc clientela fidelă din banii publici. Așa a fost dintotdeauna și nu văd de ce va fi altfel în 2009, mai ales că gurile flămânde după o opoziție de patru ani cu greu vor fi săturate. Pe lângă problemele financiare și economice, România va resimți și unele tensiuni politice dintre cei doi parteneri de la putere, care au viziuni total diferite asupra guvernării, care se vor accentua odată cu apropierea alegerilor prezidențiale de la sfârșitul anului. Atunci, probabil, guvernarea se va transforma într-un câmp de luptă și de resurse pentru impunerea viitorului președinte al țării. Să sperăm doar că nu vor pune, așa cum au făcut de fiecare dată, interesul partidului în fața intereselor țării, mai ales în condițiile unei crize economice de amploare. Însă, cel mai important pentru toți va fi să fim sănătoși, iubiți și puternici, că pe toate celelalte le vom rezolva într-un final. Va trece și criza, va trece și guvernarea PSD-PD-L și poate, într-o bună zi, sper că nu peste încă 20 de ani, așa cum a prezis Silviu Brucan, ne vom trezi într-o altfel de Românie. La mulți ani!