Pentru iubitorii de flori

Yucca

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Am primit o yucca acum un an și jumătate și am observat că a crescut foarte puțin. Ce pot face ca să crească mai repede? Vă mulțumesc pentru înțelegere, Minodora Ailenei, din Eforie". Luana Iorga, specialist în floricultură (SC Lavtex SRL - Florăria Luana, Constanța, telefon 0241 615347; 0765 841863), ne-a explicat că, în general, yucca este o plantă care nu crește repede. Astfel, într-o perioadă de un an, ea poate crește, în medie, câte 15 - 30 cm, desigur, dacă dispune de condiții optime. Îi priește lumina Are nevoie de lumină multă, iubește și căldura, însă iarna i se poate asigura un ușor repaus, căci planta rezistă și la 10 grade C atunci când i se menține solul mai mult uscat. Pământul trebuie împrospătat Pentru stimularea creșterii, specialista recomandă ca în fiecare primăvară să i se împrospăteze solul, fie prin schimbarea lui completă, dar și a vasului (la interval de doi - trei ani), fie doar prin înlocuirea pământului. Solul care-i priiește este un amestec din pământ de grădină, pământ de frunze, mraniță și nisip grosier. El trebuie să fie bine drenat, ușor aerat, dar și hrănitor. Se udă mai mult vara și mai rar iarna, dar regula este ca înainte de o nouă udare solul să fie bine uscat la suprafață, mai ales dacă vasul este mare. Se simte bine dacă, din când în când, este pulverizată cu apă pe frunze.