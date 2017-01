Vreţi să călătoriţi în străinătate? Iată de ce aveţi nevoie!

Vreți să călătoriți în străinătate? Iată de ce aveți nevoie!

Ştire online publicată Luni, 13 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit reglementărilor europene, pentru trecerea graniței aveți nevoie de carte de identitate, valabilă doar în țările membre ale Uniunii Europene, sau pașaport valabil cel puțin încă șase luni de la data ieșirii din țară. Turiștii trebuie să verifice starea pașaportului, urmărind instrucțiunile de pe coperta acestuia, dar și existența spațiului suficient pentru vize la trecerea frontierelor.Minorii cetățeni români sub 18 ani pot ieși din țară dacă îndeplinesc una din următoarele condiții: sunt însoțiți de ambii părinți, călătoresc alături de un părinte care are acordul notarial sau certificatul de deces al celuilalt ori hotărâre judecătorească definitivă de încredințare a copilului sau sunt însoțiți de un adult aflat în posesia certificatului personal de cazier judiciar și a declarației autentificate din partea ambilor părinți din care să rezulte acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei.Copiii sub 14 ani pot părăsi România doar cu pașaport, certificatul de naștere nefiind valabil în astfel de situații. De reținut că nerespectarea cerințelor prezentate mai sus duce la oprirea la frontiera română a minorilor, caz în care agenția de turism nu suportă consecințele.Asigurarea medicală de călătorieDe asemenea, normele europene arată că asigurarea medicală de călătorie în străinătate acoperă riscurile de accident, boală, deces etc. survenite în timpul excursiei.Cât privește Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate, acesta asigură accesul numai la tratamente medicale de urgență efectuate în sistemul de stat de sănătate din țările UE și din Elveția. Acest card se eliberează de Casa de Asigurări de Sănătate teritorială.Referitor la asigurarea medicală, documentul se emite de o societate de asigurare, fiind valabil și în afara UE, permițând accesul și la serviciile clinicilor și spitalelor private, suportă cheltuielile de spitalizare, de repatriere medicală cu ambulanța terestră sau aeriană și de repatriere în caz de deces. Asistă și ține legătura cu asiguratul, în străinătate, 24 de ore din 24.Asigurarea de sănătate pentru călătorii este obligatorie pentru toate țările din afara Uniunii Europene cu care România nu a semnat un acord bilateral de asistență medicală reciprocă și se pot face la agențiile de turism sau la societățile de asigurare.Asigurarea StornoAceasta este o asigurare pentru riscul de anulare a călătoriei. Deoarece pentru retragerile, din orice motiv, înaintea plecării, se aplică penalizări conform contractului, se recomandă plata cu cel puțin 21 de zile înainte de plecare a asigurării Storno, care este de doi la sută din tariful excursiei și prevede restituirea banilor în cazul în care nu se mai poate participa la excursie datorită îmbolnăvirilor, deceselor, accidentelor, devastării domiciliului în urma unui incendiu, unei explozii, unui furt ori unei calamități naturale etc. Asigurarea se face la filiala unei societăți de asigurări din localitatea unde îsi are sediul agenția de turism care a efectuat înscrierea turistului sau chiar la agenția de turism.Ocuparea locurilor în autocarUrcarea în autocar se face la locul specificat în programul excursiei, iar ocuparea locurilor, în ordinea înscrierii pe baza listei citită de ghid la locul de îmbarcare (lista întocmită la agenția de turism turoperatoare în funcție de data înscrierii), fiecare turist ocupând locul preferat și disponibil, cu mențiunea că primele două banchete din autocar, respectiv cea din spatele șoferului și cea din spatele locului ghidului sunt rezervate pentru al doilea șofer și ghid. În cazul turiștilor care urcă pe traseu, lista privind ordinea de urcare în autocar va fi citită din nou în dimineața celei de-a doua zile de călătorie.