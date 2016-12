Vrei să-ţi vinzi casa? Iată cum se obţine şi cât costă certificatul energetic la Constanţa

Vrei să-ți vinzi casa? Iată cum se obține și cât costă certificatul energetic la Constanța

Nicio tranzacție de vânzare-cumpărare, închiriere sau recepționare a unei clădiri noi nu se va putea face în lipsa certificatului energetic, potrivit unui proiect de lege pentru modificarea Legii 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor. Concret, clasa energetică este o notă dată clădirii de către un auditor autorizat, în funcție de capaci-tatea acesteia de a economisi energie. Cele șapte note sunt de la A la G, însă fiecare clasă are în spate un punctaj de la unu la 100, stabilit în funcție de mai mulți parametri.Mai mult, acest demers transpune în legislația națională o obligație pe care o au toate statele membre până la nouă iulie 2012. Nu este o noutate, și scopul vechii legislații era tot promovarea creșterii performanței energetice a clădirilor, numai că actualul proiect nu mai lasă loc la interpretări. Practic, certificatul energetic va fi o piesă ce va atârna greu la viitoarele tranzacții imobiliare și a început să dea frisoane celor care vor să-și vândă locuințele, în primul rând din cauză că prețul de piață al acestora va fi serios afectat de informațiile din certificat, dar și a costurilor pe care le presupune obținerea unui astfel de document.De ce este important documentul?Chiar dacă nu vreți neapărat să vindeți, să închiriați sau nu aveți o clădire nouă, certificatul energetic vă va ajuta să vă faceți o idee clară despre cât de mult cheltuiți pentru întreținerea clădirii și, mai ales, prin recomandările ce se vor face prin acest document, veți afla ce trebuie să faceți pentru a reduce la maximum aceste cheltuieli, astfel încât să aveți un confort maxim cu costuri minime. De asemenea, vă poate permite și accesul la programul național de reabilitare termică a locuințelor.Oamenii, cu ochiul la propriul buzunar!„Înainte de a izola termic blocul, am vrut să obținem un certificat energetic, dar mi s-au cerut 400 de euro pentru un apartament, mai mult decât lucrarea în sine, așa că am renunțat”! (M. Dragu).„Ar fi fost corect ca legea asta să fie obligatorie numai pentru construcțiile noi. Mi se pare o formă de a băga bani în buzunarul auditorilor. Măcar să le impună tarife fixe la toți!” (Laurențiu Tinea).„Perfect, suntem în UE, avem și obligații! Însă, ar trebui ca mai întâi să ne aducă salariile la nivelul UE, apoi și taxele lor, și certificatele lor…” (ing. Mariana Beciu).Prețuri practicate la ConstanțaLa Constanța, există o listă lungă de auditori energetici auto-rizați. În timp ce costul eliberării unui certificat energetic este estimat, conform proiectului de lege, între 250 și 600 de lei, tarifele auditorilor constănțeni pot depăși, deocamdată, aceste limite. Cât privește procedura de urmat, Grațiela Nichifor, reprezentanta unei firme constănțene de profil, ne-a spus că primul pas trebuie să-l facă solicitantul, în sensul de a expedia pe adresa de e-mail numele, telefonul, urmând ca un specialist să-l contacteze, pentru a stabili când va fi vizionată lo-cuința. Referitor la costuri, acestea sunt influențate de suprafața des-fășurată a locuinței, dar și de alte criterii. Astfel, pentru o garsonieră mai mică de 40 mp, prețul este de 300 lei; pentru un apartament între 40 și 80 mp, 500 de lei, iar pentru un apartament mai mare de 80 mp, 700 de lei (prețurile nu includ TVA). Certificatul se eliberează în 24 de ore. Pentru o casă, se plătesc patru lei pe metru pătrat, însă prețul final nu poate fi mai mic de 600 lei. Referitor la limita de 700 lei, menționată în proiectul Guvernului, reprezentanta firmei ne-a spus că, deocamdată, nu s-au impus asemenea plafonări.Mici diferențeElena Ignat, reprezentanta altei firme de audit contactate, ne-a explicat că prețul se stabilește tot în funcție de suprafața apar-tamentului, certificatul putând fi eliberat în 24 de ore de la vi-zionare. Dacă pentru o garsonieră mai mare, costurile sunt între 300 și 400 lei, pentru un apartament cu două camere, prețul este 350 lei, iar pentru un apartament cu trei camere, între 400 și 450 lei. La casă, se plătesc circa doi euro pe metru pătrat, certificatul fiind eliberat după circa două zile.