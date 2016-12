Vrei să-ţi împrumuţi fratele cu bani? Ce nu trebuie să faci, ca să nu înfunzi puşcăria!

2

am prevenit ca asa se va intimpla

in practica; revedeti comenturile cand ati publicat legea camatariei; pentru ca la noi, este definita gresit infractiunea. Nu sa dai bani cu camata este condamnabil! Si bancile o fac. Este condamnabila lipsa unui contract ferm, lipsa unui control bilateral al dobanzii (camatarul schimba dobanda cum are el chef) si reuperarea sumei prin santaj si violenta. Nu in ultimul rand, e vorba de faptul ca un camatar nu plateste impozit la stat, pe venitul rezultat din camata. Nu e nevoie de un amanedament la lege. Toata legea trebuie rediscutata si schimbata. Daca faci cum zice "Se poate" (comentatorul 1) ramii la cheremul celui imprumutat. Poate declara la Politie ca i-ai dat bani cu camata si-l presezi sa-i returnezi o suma de 10 ori mai mare. Sau 100... Cine poate infirma o astfel de acuzatie? Tu ii dai 10.000E cu dabonda 10% sau fara dobinda, mentionaind doar devalorizarea. Apoi, cand sa dea banii inapoi, el te reclama la politie ca l-ai fortat sa declare asta la notar, dar ca in fapt i-ai dat doar 100 E. Restul e camata... Cei care dau bani imprumut risca sa piarda si banii , sa faca si parnaie. Legea trebuie total schimbata si redefinita infractiunea de camata. Ca si infractiunea de santaj. (Daca utilizezi forta impotriva cuiva, pentru a cere bani sau alte favoruri, esti pedepsit pentru santaj?!!! Santajul se refera la publicarea unor informatii private despre cel santajat, daca nu indeplineste anumite cereri ale santajistului. Ceea ce e definit la noi in C.p. drept santaj e talharie, viol etc...) Daca C.p. e facut de "doctori" in drept, plagiatori... e clar!