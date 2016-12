SEMNALE

„Vreau să fiu bonă cu patalama, m-am fript destul!“

Există copii mai dificili, năzdrăvani, iar dacă bona nu dovedește abilități de comunicare și tehnici de abordare a situațiilor delicate în raport cu ei, se poate lăsa cu scântei. Pornind de la aceste considerente, este nevoie de atenție deosebită la alegerea unei bone. Din păcate, mulți părinți, în disperarea găsirii unei persoane cu care să-și lase copiii, se mulțumesc să aducă în casă o bonă recomandată de cineva sau care se autorecomandă, lipsa cursurilor de specialitate sau testarea de către specialiști a profilului psihologic al acesteia nefiind impedimente. Nu doar părinții pot lua însă... țepe de la cele plătite să le supravegheze copiii, realitatea dovedind că și bonele pot nimeri în familii cu probleme, care uită pentru ce le-au angajat. „Criza de bani e mare și n-am stat în loc de contract, aveam nevoie de bani și am intrat ca bonă la o familie” – și-a început povestea o femeie de 43 de ani, care a insistat să-i păstrăm anonimatul, căci își dorește cu ardoare ca atât timp cât va avea putere de muncă, să fie bonă. Copilul, în vârstă de cinci ani, un contracandidat serios al „Domnului Goe”, i-a scos peri albi, femeia povestindu-ne că nu avea voie să-l corecteze nici măcar cu un sfat, părinții interzicându-i din start să se implice în educația lui. Sarcinile ei erau reduse la acelea ale unei „îngrijitoare mute, nu aveam voie să-i spun nici dă-te mai încolo. M-am mirat, că amândoi părinții au facultăți. A trebuit să merg mai departe, că m-au plătit în avans pe trei luni, cu 3.000 lei dintr-un foc, să mă aibă la mână. După trei luni, am plecat fără să mă impresioneze rugămințile lor, a fost un coșmar!”. Având în vedere că serviciile de bonă sunt căutate pe piața muncii, a găsit cu ușurință o altă familie. Dar nici de data asta n-a fost ocolită de ghinion: „Copilul de care trebuia să văd, un băiețel puțin mai micuț, nu semăna deloc cu primul, era cuminte. Necazul mi-a venit de la bunica lui, de 74 de ani, pe care au adus-o în casă după două săptămâni. M-au rugat s-o ajut la baie și la masă, că avea probleme cu picioarele. Am zis că n-o să mor dacă fac și asta. Numai că bătrâna avea probleme nu doar cu picioarele, ci și cu capul. Mă teroriza pur și simplu. Am stat până s-a împlinit luna, iar când le-am zis că plec, m-au jignit ca la ușa cortului. Am plecat și nu m-am mai uitat înapoi”. Femeia n-ar fi făcut „un capăt de țară” din aceste incidente dacă viitoarea familie i-ar fi acceptat serviciile de bonă fără recomandare de la precedentul loc de muncă, lucru care nu intră în discuție. Ca urmare a acestor antecedente, este mai hotărâtă ca oricând să devină „bonă cu patalama și cu contract”, dar pentru asta trebuie să urmeze un curs: „Am întrebat pe la agenții de babysitting, dar tot n-am aflat dacă, în Constanța, se organizează așa ceva. Aș mai vrea să știu dacă există limită de vârstă pentru cursanți, cum se aude?”. Fundația „Ave Maria“ - singura autorizată De la Agenția de Prestații Sociale Constanța, am aflat că, la această oră, singura autorizată să organizeze cursuri de formare profesională de babysitting este Fundația „Ave Maria”. Prof. univ. Mariana Panaitescu, președinta fundației - o orga-nizație non-profit, ne-a explicat că toate fondurile sunt redirecționate către cazuri social-umanitare. Referi-tor la cursul de bone, principalele piese ale dosarului sunt testarea psihologică și avizul medical, la care se atașează copie de pe actul de identitate, ultima diplomă de studii, indiferent de nivelul studiilor. Cursul este autorizat de Ministerul Muncii, Ministerul Educației și Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, costă 800 de lei și durează două săptămâni: teorie plus practică, fiind recunoscut și în statele Uniunii Europene: „Avem 15 serii de absol-venți, iar acum sunt deja înscriși pe un proiect european 53 de oameni”. Mai mult, fundația se preocupă ca în perspectiva apropiată să faciliteze absolvenților și găsirea unui loc de muncă. Cât privește Legea bonelor, abordată în urma unei directive a Consiliului European, aceasta urmează să primescă votul deputaților. Proiectul prevede condițiile în care se asigură îngrijirea copiilor la domiciliu de către bone, precum și scutirile de plată a impozitului pe salariu de care beneficiază părinții în cazul în care pot prezenta contracte cu bona sau dovezi de îngrijire instituțională a copilului prin înmatricularea la creșă sau grădiniță.