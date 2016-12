Vrea şi poate RADET să ne dea căldură cu porţia?

10

ne meritam soarta

cine suntem noi sa hotaram in numele copiilor care ingheata in casa? a bolnavilor din spitale, ale celor care, chiar daca saraci, nu sunt sadomasochisti sa se chinuie si mai tare decat ne chinuie alesii nostri sus pusi. nr 9 o vedea el 18 grade (unde!?), dar noaptea cate grade sunt? pentru ce au fost impuscati cei doi in '89 ca ne tineau in frig si fara mancare daca acum am ajuns sa cerem singuri asta? iar Radet-ul ar putea sa dea macar noaptea, asa cum ar sta bine oricarei regii autonome care sa respecta si care ne respecta pe noi consumatorii care platim salariile lor marete!