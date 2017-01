Vrea să-şi „spioneze“ soacra pe internet

Vrea să-și „spioneze“ soacra pe internet

Puteți fi cu ochii pe copilul lăsat acasă, pe bonă sau chiar pe soacră, de pe calculatorul de la serviciu, cu condiția să aveți internet, atât acasă, cât și la serviciu, și să vă cumpărați o cameră web cu ip. Înainte de a reîncepe serviciul după nașterea primului său copil, o tânără mamă din Constanța, care a insistat să-i păstrăm anonimatul, a vrut ca o bonă să fie persoana care să aibă grijă de copil în absența sa. Cum soțul s-a împotrivit cu vehemență, singura variantă rămasă în picioare a fost aceea ca bunica paternă să se ocupe de micuț: „Aș fi ipocrită să spun că soacră-mea a lăsat să se înțeleagă că vine să aibă grijă de băiețel că nu are încotro. Chiar își iubește sincer nepoțelul și-i place să se ocupe de el. Problema e că soacră-mea ține la principiile ei vechi, face numai cum vrea ea, cum își mai aduce aminte, fiind total împotriva «exagerărilor» din ziua de azi. După dânsa, copilul trebuie ținut strâns în șa, ca să nu-și dezvolte «obrăznicia» și să nu ajungă o «haimana». Dacă strică sau sparge ceva prin casă, îl ceartă pentru ca altădată să fie mai atent. Din cauza asta, copilul a început să fie timorat, dar nu înțelege el chestiile astea. Situația e delicată, nu sunt nici paranoică, nici prea aspră cu dânsa, dar ceva nu miroase a bine, iar soțul mi-a interzis să-i mai fac observații. Nu e vorba de spionat, dar e copilul meu în joc și nu pot fi pasivă” - ne-a povestit tânăra, care este interesată să-și monitorieze soacra de la serviciu, prin internet, însă nu știe ce trebuie să facă, tehnic, pentru a avea această posibilitate. O cameră web cu ip rezolvă problema Părinții care doresc să știe în orice clipă ce se întâmplă cu copiii lăsați în grija unor persoane pentru care… nu ar băga mâna în foc pot răsufla ușurați, întrucât performanțele informaticii permit acest lucru - ne-a explicat reprezentantul unei firme de IT. Sistemul este destul de simplu, așa că nu e nevoie să fii mare specialist pentru a-l putea folosi. În primul rând, persoana interesată să aibă sub control situația de acasă, cât timp se află la serviciu, trebuie să aibă internet, atât acasă, cât și la birou. Apoi, va trebui să-și cumpere o cameră web cu ip. „Acest tip de camere este un pic altfel față de camerele web obișnuite conectate la un calculator. Avantajul este că această cameră nu trebuie să fie conectată la un anumit calculator, ci doar la internet, prin cablul de rețea, fără să mai fie nevoie să aveți calculatorul de acasă pornit”. Apoi, specialistul dă asigurări că totul decurge extrem de simplu, dacă se respectă câteva reguli de activare care vă pot proteja, în sensul ca informațiile și imaginile să nu devină publice. Pentru aceasta, va fi nevoie de setarea unei parole care se va introduce ori de câte ori accesați camera web. Pentru a nu intra în alte detalii tehnice, dacă vă hotărâți asupra acestui sistem, oricum va trebui să apelați la o persoană care are cunoștințe în IT și care vă va oferi și alte informații.