Vrea să-şi pună bătrâneţea la… adăpost

Vrea să-și pună bătrânețea la… adăpost

Informația este, astăzi, accesibilă tuturor, indiferent de vârstă. Întrebarea este dacă asta ne face mai înțelepți? După felul cum pune problema O. Dima (69 ani, din Constanța), răspunsul poate fi afirmativ. Mai mult, suflând și în… iaurt, ea întărește vechea idee că majoritatea bătrânilor sunt considerați înțelepți, deși, paradoxal, pe măsură ce îmbătrânim, pierdem capacitatea de a comunica. Mai mult, la o anumită vârstă, gândurile nu mai sunt atât de organizate, iar declinul cognitiv este inevitabil. Bătrânețe, haine grele… „Nu sunt o persoană cu multă școală, dar mi-a plăcut toată viața să citesc. Nici prea multe obligații de familie nu am avut, pentru că nu am copii, iar soțul meu a fost navigator, deci am avut foarte mult timp liber. Cel mai tare mi-a plăcut să-l ocup citind. Orice îmi cădea în mână. Cărți, reviste, ziare, absolut orice text. Eu cred că orice informație te poate ajuta la un moment dat. Pentru publicitatea din ziare am avut, însă, o mare pasiune. De multe ori, împreună cu o prietenă, ca să ne distrăm, dădeam tot felul de telefoane celor care publicau anunțuri mai ciudate. De când mi-a murit soțul, însă, mi-am cam pierdut simțul umorului și văd totul în gri, ca să nu zic în negru. Teama cea mai mare o am acum de loviturile urâte ale bătrâneții. Este adevărat că am pensie bună, am ceva bani în bancă, o casă a mea și aș putea să am o bătrânețe liniștită. Problema este că mă sâcâie o artroză și mă deplasez din ce în ce mai greu. Cum anunțurile din ziare au rămas pasiunea mea, citesc zilnic tot felul de oferte ale persoanelor care vor să îngrijească vârstnici în schimbul moștenirii. Tare mult aș vrea să am încredere în astfel de oameni, dar cum tot din ziare am aflat de atâtea nenorociri pe care le-au făcut bătrânilor, după ce s-au văzut cu actele semnate, aș vrea să-mi iau unele măsuri, ca să nu pățesc și eu la fel. Întrebarea mea este următoarea: Dacă, Doamne ferește, o să am ghinion și o să nimeresc niște escroci, o să mai pot, legal, să renunț la contractul de îngrijire contra moștenire? Cum e mai bine să procedez? Vă mulțumesc din suflet și vă rog foarte mult să nu mă uitați!”. La mâna instanței! Singura cale legală pentru ieșirea din astfel de situații este introducerea în instanță a unei acțiuni… în rezoluțiune a contractului, ceea ce, în termeni simpli, înseamnă o acțiune de desființare a contractului - precizează consilierul juridic Carmen Gigică. De menționat că astfel de acțiuni nu sunt dificile și nici nu durează mai mult de maximum trei termene de judecată. Un alt avantaj îl reprezintă și faptul că nici nu sunt prea costisitoare, pentru că nu se timbreză la valoare, ele presupunând plata unei sume fixe, în cuantum de 12 RON. De asemenea, o alternativă convenabilă ar fi și încheierea unui contract de îngrijire pe o perioadă determinată, cu posibilitatea de prelungire, în situația în care sunteți mulțumită de servicii. Ideal ar fi ca, indiferent de varianta pentru care veți opta, să vă consultați în prealabil cu un avocat sau un jurist, pentru ca termenii contractului să fie foarte clari.