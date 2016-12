Vrea să-şi ducă fratele vitreg la altar pentru că îl consideră jumătatea ei

Vrea să-și ducă fratele vitreg la altar pentru că îl consideră jumătatea ei

„Tata a murit când eu aveam șapte ani, iar mama s-a măritat la trei ani după această nenorocire cu un bărbat care avea un băiat de nouă ani. Înainte să se recăsătorească, mama mi-a spus ce are de gând și m-a rugat să fiu de acord ca tata vitreg să-și aducă și băiatul să stea cu noi, că el o să fie fratele meu. Eu m-am bucurat foarte mult că o să am cu cine să mă joc. Și cu tata vitreg, și cu băiatul lui, m-am împăcat bine, mai puțin mama. N-o să uit niciodată ziua când au venit în casa noastră. Frățiorul vitreg, Tudor, mi-a dăruit un iepuraș frumos și pufos (pe care îl păstrez și astăzi), gest care m-a impresionat foarte mult, cu toate că eram micuță. Adevărul e că și tata vitreg, și băiețelul lui sunt niște oameni extraordinari. Mama mea, în schimb, e o fire încăpățânată și dacă nu e ca ea în toate, imediat apar și problemele. Poate că nu s-ar fi despărțit dacă nu l-ar fi jignit pe soțul ei în public. El este un om finuț, sen-sibil și nu a mai suportat să fie descon-siderat de mama în fața tuturor” – ne-a povestit Olivia B. (24 ani). Vede în fratele vitreg bărbatul ideal Tânăra recunoaște că întot-deauna l-a iubit în tăcere pe fratele său vitreg (intuiția spunându-i că și el era animat de sentimente mai speciale față de ea), însă a avut grijă să nu atragă atenția familiei. Chiar își dorea ca mama ei să fie fericită și a încercat, atât cât i s-a permis, s-o atenționeze că soțul ei merită mai mult respect. Cum ruptura nu se… oficializase încă prin divorț, tânăra a simțit nevoia să-l consoleze pe fostul tată vitreg, pentru că în toată perioada cât au fost o singură familie a tratat-o ca pe propriul copil, vizitându-l la noua adresă: „În adâncul sufletului meu, recunosc, aveam și o mică speranță, în sensul că drumul către inima lui Tudor era liber. Totuși, la început, mai mult de formă, am încercat să-l conving pe tata vitreg să-i mai dea o șansă mamei. Apoi am început să mă apropii de fratele vitreg. N-a fost nevoie de mari eforturi, pentru că și el aștepta demult momentul ăsta. Acum avem o relație foarte frumoasă, vrem să ne căsătorim, dar problema e că de două săptămâni, părinții noștri, cununați civil și religios, am uitat să vă spun, sunt din nou împreună. Nici unul dintre ei nu e de acord cu ideea noastră, numai că noi vrem să ne căsătorim, orice ar fi. Eu din ce am întrebat mi s-a spus că n-ar fi probleme, că nu e o legătură de sânge între noi. Am întrebat și un preot care, după ce s-a uitat mai ciudat la mine, m-a întrebat dacă s-au terminat toți bărbații din lumea asta? Dar între noi e ceva foarte serios, el e jumătatea mea. De aceea aș vrea să aflu dacă este permisă o căsătorie religioasă între frații vitregi? Putem să ascundem adevărul, să mergem undeva în țară, dar nu-mi plac minciunile. Sincer, nu îmi pasă de bârfe, pentru că oamenii oricum te bârfesc chiar dacă nu faci ceva ieșit din comun, dar vreau să-l duc la altar, nu concep altfel! Vă mulțumesc din suflet și sper să-mi dați o veste bună!”. Biserica interzice căsătoria între frații vitregi Situația este într-adevăr, delicată, preotul-paroh Vasile Vasile, de la Parohia Cuvioasa Sfânta Parascheva din Năvodari explicându-ne că între membrii acestei familii s-a creat ceea ce se numește un grad de rudenie prin afinitate (sau prin alianță, cum se spune în termeni populari). Este adevărat că între acești frați vitregi nu este o legătură de sânge, dar, chiar și așa, potrivit Sfintelor Canoane Bisericești, ei nu se pot căsători în fața lui Dumnezeu. Iar dacă vor să se căsătorească religios ascunzând acest adevăr, este numai problema lor. Nu trebuie omis că există riscul ca, la un moment dat, să fie obsedați că s-au legat prin minciună și să considere că eventualele probleme în viață s-ar putea datora acestui păcat. Mai mult, parohul atrage atenția că nici cumetrii nu se pot căsători între ei. Totul din cauză că, în lumina Sfintelor Canoane, căsătoria este un act juridic de drept natural, moral și religios în cadrul legilor dumnezeiești, prin care bărbatul se unește cu femeia pentru toată viața pământească.