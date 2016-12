Vrea să-i împartă dreptatea alt judecător

Probabil că toți cei care compar în fața unui complet de judecată, după ce ies din sală, încep să analizeze la rece atitudinea judecătorului. Și, în funcție de felul cum l-au simțit - mai simpatic sau mai urâcios – încearcă să intuiască și sentința pe care o vor primi. Puțini sunt cei care în astfel de situații și-ar pune problema dacă judecătorul care trebuie să le soluționeze dosarul au vreo legătură de rudenie cu cei care se află în conflict. Chiar dacă astfel de cazuri sunt mai rare, ele există. „După ce a murit soțul meu, am rămas eu să mă judec cu fratele lui pentru o bucată de teren de 128 de metri pătrați din curtea socrilor, atâta cât i se cuvenea soțului meu, ca moștenitor. La judecătorie am câștigat, iar acum mă judec la tribunal, unde am avut o înfățișare. Nu vreau să spun mai multe despre dosar pentru că îmi este cam frică din cauză că fratele soțului meu se laudă peste tot că are pile, că o judecătoare ar fi rudă cu nevasta lui și o să câștige totul. La câți oameni au fost judecați pe nedrept în țara asta, cine se mai uită la o amărâtă ca mine? Săptămâna trecută am auzit la televizor că dacă un judecător este rudă cu cei care se judecă nu mai are voie să meargă mai departe. Aș putea să aflu mai multe despre asta, bineînțeles dacă se poate și ce trebuie să fac eu. Cumnatul meu știe că după ce i-a murit fratele am cheltuit toate economiile și nu mai am bani de avocat, poate că de asta vrea să mă intimideze. Dar nici eu nu vreau să mă las fraierită de el și o să mă lupt până la capăt” – Victoria B., din Constanța. În ce condiții poate fi recuzat un judecător Având în vedere că sunteți interesată de modul în care poate fi recuzat un judecător asupra căruia părțile din dosar au anumite suspiciuni, consilierul juridic Carmen Gigică prezintă condițiile în care acest lucru este posibil. Este bine să știți că judecătorul poate fi recuzat atunci când el, soțul său, ascendenții ori descendenții lor au vreun interes în judecarea pricinii sau când este soț, rudă sau afin, până la al patrulea grad inclusiv, cu vreuna din părți l când el este soț, rudă sau afin în linie directă ori în linie colaterală, până la al patrulea grad inclusiv, cu avocatul sau mandatarul unei părți sau dacă este căsătorit cu fratele ori sora soțului uneia din aceste persoane l când soțul în viață și nedespărțit este rudă sau afin al uneia din părți până la al patrulea grad inclusiv, sau dacă, fiind decedat ori despărțit, au rămas copii l dacă el, soțul sau rudele lor până la al patrulea grad inclusiv au o pricină asemănătoare cu aceea care se judecă sau dacă au o judecată la instanța unde una din părți este judecător l dacă între aceleași persoane și una din părți a fost o judecată penală în timp de cinci ani înaintea recuzării l dacă este tutore sau curator al uneia dintre părți l dacă și-a spus părerea cu privire la pricina ce se judecă l dacă a primit de la una din părți daruri sau făgăduieli de daruri ori altfel de îndatoriri l dacă este vrăjmășie între el, soțul sau una din rudele sale până la al patrulea grad inclusiv și una din părți, soții sau rudele acestora până la gradul al treilea inclusiv. Procedura de recuzare Propunerea de recuzare se va face verbal sau în scris pentru fiecare judecător în parte și înainte de începerea oricărei dezbateri. Când motivele de recuzare s-au ivit după începerea dezbaterilor, partea va trebui să propună recuzarea de îndată ce acestea îi sunt cunoscute. Judecătorul împotriva căruia e propusă recuzarea poate declara că se abține. Recuzarea judecătorului se hotărăște de instanța respectivă, în alcătuirea căreia nu poate să intre cel recuzat. În cazul când din pricina recuzării nu se poate alcătui completul de judecată, precum și în cazul când recuzarea privește pe toți judecătorii unei instanțe, aceasta se judecă de instanța la care se îndreaptă calea de atac respectivă. Recuzarea tuturor membrilor unei secții a Curții Supreme de Justiție se judecă de o altă secție a Curții Supreme de Justiție.