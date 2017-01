Vrea să devină stewardesă

Ştire online publicată Miercuri, 19 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Are 22 de ani, se numește Ariana Pandur, iubește înălțimile și țintește către cariera de stewardesă. Pentru aceasta, însă, dorește să afle dacă se poate specializa în această profesie, de preferat la Aeroportul M. Kogălniceanu, și care ar fi principalele condiții ce trebuie îndeplinite de către aspirantele la această meserie. v v v Dragă Ariana, ne pare rău, însă de la Aeroportul Mihail Kogălniceanu am aflat că, în Constanța, nu aveți posibi-litatea să vă specializați în meseria de însoțitoare de bord (stewardesă). Astfel de cursuri se organizează numai la Școala Superioară de Aviație Civilă București, care are sediul în strada Grațioasă nr. 13, sector 1. Referitor la condițiile și cerințele inițiale pentru înscriere, acestea sunt: cunoaș-terea limbii engleze și abilități în munca de relații cu publicul. De asemenea, este necesar să aveți minimum diploma de bacalaureat și aptitudini fizice atestate de Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială București. Pentru informații suplimentare și înscrieri, ideal ar fi să vă adresați direct Școlii Superioare de Aviație, București.