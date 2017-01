Sătul să se tot lupte “cu morile de vânt din țară”

Vrea să ajungă la Strasbourg, într-un pelerinaj al disperării

Debusolat că, din 2005, nu reușește să-l identifice pe… arendașul care se folosește de cele cinci hectare de teren arabil pe care le deține pe raza comunei Topraisar, Ștefan Nan, din Constanța, vrea să reclame Parlamentului European lipsa de implicare a autorităților locale față de solicitările oamenilor. Mai mult, el a fost somat să plătească primăriei Topraisar impozitul pe terenul pe care îl deține, în sumă de aproximativ șapte milioane de lei, deși este convins că altcineva se bucură de beneficiile proprietății sale. „Până în anul 2005, terenul meu s-a aflat în arendă la SC Toplacer SA. Din 2005, nu s-a mai reînnoit contractul de arendă cu această societate. Pentru a afla ce se întâmplă cu pământul meu m-am dus la Topraisar, unde mi s-a spus că terenul se află în administrarea unui fost inginer, R.D., de la Toplacer SA. Acesta, într-o primă fază, mi-a comunicat la telefon că pământul a fost cultivat cu porumb pe o suprafață de cinci hectare, dar că l-au mâncat oile. În prezent, acesta spune că terenul s-ar afla la AF Suliman, din Topraisar. Am fost la această asociație familială și contabila de acolo mi-a spus că nu figurez cu terenul în registrele lor. Văzând că mă lupt cu morile de vânt și mizându-se, mai mult ca sigur, pe ideea că, asemenea altor proprietari de terenuri, mă voi sătura să tot bat drumurile fără rost și o să las lucrurile baltă, m-am hotărât să cer ajutorul primarului din Topraisar, care cunoaște foarte bine ce se întâmplă cu acești arendași în localitatea pe care o păstorește. Ieșirea hilară pe care a avut-o față de mine m-a lăsat fără grai. Cu toate că i-am explicat că este singurul care mă poate ajuta, a preferat să mă lase, în continuare, într-o ceață totală. Nici nu mai știu câți bani și nervi am consumat pe drumuri, și tot n-am aflat ce se întâmplă cu pământul meu”. Primarul, numai lapte și miere! Când l-am contactat, Stelian Gheorghe, primarul comunei Topraisar, și-a amintit că Nan Ștefan are o problemă cu pământul, dar a negat că ar fi avut o atitudine nepotrivită atunci când i s-a cerut sprijinul: „Eu nu râd de nimeni, să se știe. Dar transmiteți-i domnului Nan să vină la mine, la primărie, cu toate documentele de proprietate, ca să lămurim problema. O să-l ajut să identificăm atât terenul, cât și arendașul”. Ferm hotărât să dea o lecție autorităților românești Dacă nici urmare demersului ziarului nostru lucrurile nu se vor rezolva, Nan Ștefan este hotărât să ajungă la Parlamentul European, într-un pelerinaj al disperării, pentru a se plânge acestui for european despre felul cum unii reprezentanți ai autorităților locale, una promit în campania electorală, și alta fac după ce-și văd sacii în căruță… Vom reveni.