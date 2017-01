Vox populi - Vox populi - Vox populi

Zilnic, cititorii noștri demonstrează, prin mesajele transmise redacției, că le pasă de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Iar atunci când ei înșiși au mari probleme, își asumă riscul de a protesta public, în speranța că exemplul lor va fi urmat și de alții. Ei continuă să creadă că opinia majorității va reuși să schimbe în bine, în cele din urmă, câte ceva din ceea ce scârțâie în societatea românească actuală. Există leac pentru speculă? l D. Valeriu, din Ovidiu (49 ani), știe mai bine ca oricine că specula din piețele constănțene continuă fără măsură și că așa-zișii producători, în special rromi, înarmați cu certificate stoarse, numai ei știu de unde, dau iama prin târgurile en gros sau piețele mari ale orașului, de la primele ore ale dimineții. „Vă imaginați că se trezesc cu noaptea-n cap ca să ne cumpere nouă, celor care vindem în en-gros-uri, ca și producători adevărați, cea mai frumoasă marfă. Eu sunt pur și simplu terorizată de acești oameni, care-mi răvășesc marfa și, dacă fac gălăgie, mă amenință în tot felul. Îmi este și frică de ei, că vin în grupuri și au un fel de a te intimida, ceva de speriat! De fiecare dată îmi spun să nu ciripesc la poliție, că dacă o fac, vor avea ei grijă să nu mai calc în en-gros. Cel mai tare mă doare că iau marfa de la mine cu cel mai mic preț și o vând în piețe la prețuri foarte mari. Eu cred că autoritățile ar putea să se ia de ei și să nu le mai permită așa ceva. Le-aș face eu o plângere, dar nu vreau să pățesc cine știe ce și să rămân și muritoare de foame!”. - Maria Furtună, din Constanța, 37 ani: „În vara asta, mi-a atras atenția, în Piața Tomis III, un tânăr de etnie rromă, care vinde legume peste prețul pieței respective. De multe ori, am văzut că este luat în șuturi de unii producători mai curajoși și scos din piață. Dar cum e băiat descurcăreț foc, își vinde el marfa și în jurul pieței, mai ales că, din cauza secetei, avem o problemă cu aceste produse. Zilele trecute, am dat nas în nas cu el într-un supermarket constănțean. Alegea roșii, ardei și vinete într-o disperare. L-am așteptat să termine și l-am urmărit cu mașina. Bineînțeles că… producătorul și-a descărcat marfa în piața preferată (Tomis III), reluându-și obiceiul de a vinde la prețuri mari. Am vrut să-l reclam, dar n-am avut cui. Întrebarea mea este dacă în această piață poate vinde oricine și orice, fără să aibă certificat? Sau, dacă respectivul chiar are certificat, să se verifice cum l-a obținut. Sper să se facă ceva în acest sens, că nu mai facem față la specula asta nenorocită”. Aliniere europeană în stil autohton… Irina Bucur, din Constanța (43 ani), a învățat, de-a lungul perioadei postdecembriste, că prețurile, la majoritatea produselor, serviciilor și utilităților se stabilesc în funcție de nivelul ratei de schimb dolar - leu și, mai nou, euro - leu. Argumentul cel mai des folosit pentru majorarea prețurilor a fost deprecierea leului în raport cu dolarul sau euro. De la un timp, însă, asistăm la o evoluție susținută a leului, realitate care pe cititoarea noastră o bucură. Ceea ce o întristează este sarabanda prețurilor: „Având în vedere că leul s-a întărit, firesc ar fi ca prețurile să scadă. Din nefericire, mai ales pentru noi, cei cu venituri modeste, ele continuă să crească. Din cauză că argumentul cu nivelul ratei de schimb euro - leu nu mai ține, ni se invocă alinierea la prețurile Europei. Foarte bine, așa să fie, dacă am intrat în UE, să ne asumăm și riscurile! Problema care mă doare este, însă, aceea că prețurile se aliniază cât ai zice pește, pe când salariile și pensiile, în ritm de melc. Asta este procedura care mi se pare neloială față de cetățenii români. Decât să ni se invoce motive de acest gen, mai bine ni s-ar spune clar ce se întâmplă cu adevărat, în spatele prețurilor din ce în ce mai mari". Așteptăm, în continuare, opiniile dumneavoastră, în ideea că „Vox populi" va stimula autoritățile statului să înlocuiască anormalul cu normalul. 