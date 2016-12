Vorbiţi aceeaşi limbă cu câinele dumneavoastră!

Vorbiți aceeași limbă cu câinele dumneavoastră!

Luni, 31 Ianuarie 2011

„Am nevoie de câteva sfaturi ca să-i arăt câinelui meu că eu sunt șeful, nu el. Se poate? Mulțumiri” – Daniel Banu. v v v Medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu apreciază că apar probleme doar atunci când transferăm comportamentul uman asupra câinelui și uităm că ei… vorbesc o altă limbă, ale cărei semnale trebuie să le învățăm, pentru a evita neîn-țelegerile. O atitudine inconsec-ventă în educație îi sugerează că nimeni nu are autoritatea supremă, deci el o poate prelua fără probleme. Dacă respectați câteva reguli, atunci viața cu noul membru de familie poate decurge fără probleme și, astfel, vă puteți scuti câinele de supărări și pedepse inutile! l Să nu-l hrăniți niciodată cu ceea ce mâncați sau ați mâncat dumneavoastră! l Câinele se hrănește după ce stăpânul a mâncat! l Câinele să nu aibă acces în dormitor sau la etajul superior al casei! l Așezați-vă uneori în culcușul lui, dar nu-l luați niciodată în brațe și nu-l lăsați pe fotoliu! l Câinele se periază zilnic, i se controlează dantura și urechile etc., chiar dacă în pricipiu nu ar fi necesar l Nu-i acordați atenție mereu când el o cere! Câinele se mân-gâie când stăpânul are inițiativa l Nu lăsați câinele să vă muște în joacă! I se spune categoric „NU” și se întrerupe jocul l Să vă jucați des cu câinele dum-neavoastră, dar cu jucăriile lui și să câștigați întotdeauna, men-ținând jucăria! l Câinele trebuie să vă dea mereu întâietate la ieșirea pe ușă! l Nu treceți peste câine și nu-l înconjurați când vă stă în drum. Lăsați-l să se dea la o parte! l Schimbați în timpul plimbărilor de mai multe ori direcția de mers fără atenționare!