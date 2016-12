Medicul de gardă

Vizita la dentist, pericol pentru sănătate?

„O mătușă s-a dus la doctor pentru una și așa a aflat că are hepatită B. Doctorul i-a spus că e posibil s-o fi luat de la dentist și i-a recomandat ca dacă merge la stomatolog, să-i spună de această boală. La fel trebuie să facă și cei cu SIDA și alte boli contagioase. Ce facem, nu mai mergem la dentist ca să nu luăm SIDA?” (Marilena Tana).v v vDupă cum ne-a explicat dr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center, este clar că orice produs biologic, țesut sau organ care conțin sânge (chiar și în cantități microscopice) sunt o potențială sursă de infecție. În saliva persoanelor infectate cu HIV s-au izolat uneori, inconstant, cantități foarte mici de virus, mult mai mici decât în sânge. Nu există însă nicio probă epidemiologică care să indice saliva ca mijloc de transmitere a HIV. Dimpotrivă, s-a constatat că saliva are acțiune inhibitorie asupra virusului prin mai multe mecanisme.Cu toate acestea, nu trebuie neglijat faptul că prin manevre stomatologice, saliva poate fi îmbogățită cu sânge și respectiv cu HIV. De aceea, măsurile de prevenire trebuie să fie res-pectate în orice condiții. Sto-matologul trebuie să-și facă meseria cu maximă corecti-tudine, iar pacientul, dacă se știe cu probleme serioase, ar trebui să-i spună dentistului, pentru a ști ce are de făcut.Medicul ne-a mai spus că înainte ca agentul infecțios să fie pe deplin cunoscut și testat, HIV se transmitea prin transfuzii de sânge (din fericire, acest risc a fost înlăturat datorită screening-ului persoanelor donatoare de sânge și organe, deși transmiterea prin sânge încă mai apare la persoanele care își injectează droguri intravenos). De asemenea, HIV a fost izolat în numeroase organe și țesuturi. Cât privește sângele, sperma, secrețiile vaginale, laptele matern și, discutabil, saliva, acestea au fost implicate în transmiterea infecției cu HIV, de aceea, măsurile de prevenire sunt primordiale.