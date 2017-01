Vitezomanii - liberi să calce pedala de acceleraţie până la podea!

Vitezomanii - liberi să calce pedala de accelerație până la podea!

Atenție mare, însă! Pofta de adrenalină ar putea fi satisfăcută numai prin organizarea în condiții legale a unor curse automo-bilistice, în care cei ce se vor alinia la start să-și poată testa, fie îndemânarea, fie limitele de viteză ale mașinii. Dezmățul pe șosele al unor șoferi teribiliști, cu mașini puternice, care probabil și datorită vârstei fragede văd șofatul ca pe o joacă, ar putea fi atenuat dacă și în Constanța, după modelul Asociației Legal Racing din București, se va crea un cadru legal pentru organizarea de curse automobilistice, unde vor avea posibilitatea să-și descarce adrenalina, să testeze în voie capacitățile mașinilor, pentru ca apoi să conducă mai liniștiți pe șosele. Cel puțin asta cred cititorii noștri Laurențiu A. Moraru (34 ani), Silviu Constantin (46 ani) și L. Spân (51 ani), care apreciază că oricât de aspru ar fi Codul Rutier, raliurile nebunești de mașini nu vor înceta dacă nimeni nu se va implica în amenajarea unor piste speciale pentru des-fășurarea de curse automo-bilistice atent monitorizate de instituțiile abilitate. Același punct de vedere este împărtășit și de subinspectorul Marius Ghiță, din cadrul Ser-viciului Rutier al Poliției Constanța, care, ca și cititorii noștri, consideră că ar trebui să facem un mic efort și să înțelegem că un tânăr de 18 ani, care mai are și o mașină puternică, nu va rezista să nu apese nepermis de mult pe pedala de accelerație măcar o dată, oricât de mult va fi instruit asupra consecințelor nefaste ale gestului său. Ei și alții ca ei trebuie ajutați să nu-și mai verse adrenalina pe șosele, unde sunt un real pericol, ci în locuri speciale și în cadru legal, lucru care nu e atât de complicat dacă cineva va avea inițiativa înființării unei asociații care să organizeze curse auto-mobilistice. Teribilism... în contul „inocenței vârstei“ l „Eu am un băiat care este pasionat de motoare, în vârstă de 19 ani. Am mers o dată cu el la București și vreau să vă spun că mi-a înghețat sângele în vene când am văzut ce viteză prinsese, dar nu mai mult de două minute, care pentru mine nu se mai terminau. A vrut să testeze el nu știu ce la mașină, noroc că eram pe autostradă. «Dacă nu avem și noi o pistă pentru raliuri la Constanța, ce vrei să fac, să zbor peste câmpii?» - asta a fost replica băiatului meu!”, ne-a spus L. Spân. l „Toată lumea e tentată să-i pună pe șoferi într-o lumină proastă atunci când văd că au probleme cu caii-putere. Așa o fi, dar un tânăr care abia și-a luat carnetul – și dacă ar vrea, tot nu are cum să gândească așa cum gândesc eu, la 49 de ani. Cred că Poliția Rutieră ar trebui să se implice și să amenajeze niște piste pentru curse de mașini, unde cei cărora le place viteza să se poată desfășura. Știu, o să mi se spună că e criză, iar șoferii trebuie educați să respecte viteza, dar chiar dumneavoastră scrieți în ziar despre masacrul aproape zilnic de pe șosele. Credeți că ideea mea e exagerată?” - Dorin T., din Constanța. „Antidot” împotriva curselor ilegale de mașini Subinspectorul Marius Ghiță, din cadrul Serviciului Poliției Rutiere Constanța, ne-a confirmat că a militat, ori de câte ori a avut ocazia (o face și în continuare), cu privire la necesitatea organizării periodice a unor concursuri automobilistice pe plan local, fie de viteză, fie de îndemânare la volan. Pentru aceasta, însă, este nevoie ca pasionații de motoare să se constituie într-o asociație legală, după modelul celei bucureștene – Legal Racing -, să cotizeze fiecare cu anumite sume de bani, care apoi să fie folosite la organizarea unor evenimente de acest gen pe plan local. „Concursurile de îndemânare pot fi organizate și în oraș – ne-a spus reprezentantul Poliției Rutiere – pentru că e nevoie doar de niște jaloane. Cele de viteză, însă, se pot desfășura pe aeroport, unde vitezomanii sunt feriți de pericolele care-i pândesc pe șosele în astfel de confruntări cu caii-putere. Totul este ca pasiunea lor să se materializeze în ceva concret, adică o asociație care să-și producă și efectele, nu să existe doar pe hârtie”. Astfel de asociații sunt în-drituite, potrivit legii, să organizeze curse tip, de accelerație viteză dar și de îndemânare în prezența unor spectatori (e mai plăcut să-ți descarci adrenalina în admirația altora!), pe trasee anume jalonate, atent monitorizate de Jandarmerie, Poliția Rutieră, ISU (Inspectoratul pentru Situații de Urgență), Ambulanță, astfel încât orice incident să poată fi rezolvat rapid. vvv Lipsa de experiență, cumulată cu teribilismul vârstei și ne-respectarea regulilor de circulație, dar și de bun simț, transformă o parte din șoferii începători în adevărați... bau-bau ai drumurilor publice. Statisticile arată că, de la an la an, numărul evenimentelor rutiere provocate de șoferii începători este în creș-tere. Considerați că organizarea unor curse automobilistice în cadru legal le-ar mai tăia din apetitul pentru adrenalină?