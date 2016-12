Eterna placă birocratică:

„Vino altădată, că doar n-au intrat zilele în sac!“

De-a lungul anilor, birocrația a fost definită în fel și chip, toate definițiile recunoscându-i „meritul” de a face posibilul imposibil. În România, rădăcinile acestui flagel sunt atât de înfipte în mentalitate, încât foarte mulți oameni au ajuns să creadă că pentru rezolvarea fie și a unor probleme de mai mică anvergură, este aproape imposibil să nu întâmpine și o mică dificultate. M. Titu (43 ani), de exemplu, ne-a mărturisit că îi este greu să accepte că și după integrarea în spațiul comunitar, românii noștri nu au scăpat de această meteahnă a plimbatului pe drumuri și a replicilor de genul „Te dau afară dacă”, sau „Vino altădată, că doar n-au intrat zilele-n sac!” etc. Ne-a mai spus că a luat decizia de a se adresa ziarului nostru întrucât i s-a „aplecat” să tot bată la uși închise. Femeia ne-a povestit că a fost angajată ca muncitor necalificat la firma Traiding Mentor SRL, al cărei sediu central se află în București, punctul de lucru la care a lucrat cu contract de muncă pe durată nedeterminată fiind în Constanța. „Vreau să vă spun că salariul l-am primit în fiecare lună, pe card. Pe data de 12 octombrie a.c. am primit o comunicare prin care mi se aducea la cunoștință că începând chiar cu a doua zi, locul meu de muncă urma să se mute în Mangalia. De supărare, am făcut o criză de ficat și am intrat în concediu medical. Am anunțat-o telefonic pe doamna administrator de la punctul de lucru, iar dânsa m-a amenințat că o să-mi desfacă contractul dacă nu mă duc la punctul de la Mangalia. I-am spus că nu mă pot duce acolo și i-am cerut cartea de muncă, să mă angajez în altă parte. Problema este că din răzbunare nu mă servește. Când o sun îmi fixează o dată, nu se prezintă la punctul de lucru, iar apoi pune aceeași placă, adică să vin altădată, că doar n-au intrat zilele în sac. Vă rog să mă credeți că mă chinui să predau concediul medical și să-mi iau cartea de muncă, fără rezultat. Mai am și nouă zile rămase din concediul de odihnă, însă doamna nu vrea să dea ochii cu mine, mereu găsesc lacătul pus la birou. Acum nu îmi mai răspunde nici la telefon. Aș vrea să mă duc la firmă la București, dar nu am bani de drum. Vă rog din suflet să mă ajutați!”. „Vă spun eu, e o sclifosită!” Administratorul punctului de lucru, V. Iana, a sărit ca arsă când a aflat că a fost reclamată… taman la ziar! „De ce nu s-a dus la ITM? Vă spun eu, e o sclifosită, care se dă bolnavă! M-am săturat de fițele ei! Ea crede că eu n-am ce face și sunt obligată să stau la dispoziția ei! În loc să-mi mulțumească pentru că i-am dat timp de gândire ca să ia o decizie bună, pe criza asta, ea umblă cu reclamații. Ca să n-o mai lungesc, spuneți-i că o aștept luni, 21 decembrie, la ora 10, să-i dau cartea de muncă și să mă lase odată în pace!”. „M-am săturat de atâtea amânări!” Un alt cititor, Victor Brănea (53 ani) încearcă, de câteva luni de zile, să-și recupereze cartea de muncă de la firma la care a lucrat, fiind de fiecare dată amânat. Teama lui majoră este că motivul acestui refuz ar putea fi neplata dărilor către stat de către angajator: „Ce să fac în situația asta? Mi-e groază să nu-mi fi pierdut drepturile pe ani de zile!”. Soluționarea conflictelor - prin instanță Dacă persoanele care nu-și pot recupera astfel de documente au statutul de salariați, ele pot acționa respectiva firmă în judecată, pe legea conflictelor de muncă – ne-a spus consilierul juridic Carmen Gigică: „Astfel de situații, chiar dacă nu se bucură de un regim urgent de soluționare în instanță, judecarea lor se face într-un termen rezonabil. Oamenii trebuie să-și avertizeze și pe această cale angajatorii că au obligația să le elibereze documentele personale, iar această formă de intrare în drepturi, foarte incomodă pentru angajat, este, fără discuție, un semnal de alarmă pentru asemenea angajatori”. Și, cine știe, poate că astfel de precedente îi vor obliga pe angajatori să fie mai atenți cu problemele actualilor și foștilor angajați. v v v Ați fost vreodată prinși între ițele birocrației? Considerați că după integrarea în Uniunea Europeană, chingile birocrației românești sunt mai slabe?