„Vin la Urgenţe şi comandă consulturile, mai ceva ca la restaurant!“

„Vin la Urgențe și comandă consulturile, mai ceva ca la restaurant!“

În principiu, la Urgențe ar trebui să ajungă cazurile grave. Potrivit conducerii UPU, adesea, acest serviciu este confundat cu medicul de familie, mulți pacienți cerând să fie consultați de anumiți specialiști, iar dacă sunt refuzați, începe scandalul.Zilnic, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Constanța ajung circa 400 de oameni, ne-a spus dr. Mihnea Avram, director medical al spitalului. Însă, în afara cazurilor care constituie, cu adevărat, urgențe medicale, din ce în ce mai mulți pacienți: „Vin la UPU și comandă, mai ceva ca la restaurant, tot felul de investigații medicale, pe care ar trebui să le facă la medicul de familie, nu într-un loc destinat cazurilor urgente, grave!”.Din „tabăra” cealaltă, pacienți sau rude ale acestora își strigă nemulțumirea, arătându-se indignați de felul „agresiv” în care sunt tratați de către personalul medical angajat la acest serviciu. Deși înțeleg că încărcarea este mare și multe cazuri sunt extrem de dificile, ei susțin că nu pot acorda, la nesfârșit, circumstanțe atenuante, atunci când vine vorba de agresivitate verbală, de jigniri de tot felul, de „priviri acre”.„Jignirile ne omoară!“Indiscutabil, părerea oricărui pacient în legătură cu serviciile medicale de urgență - și nu numai, este extrem de importantă. Bolnavii și le exprimă pe ce căi consideră de cuviință, iar când se declară nemulțumiți de răspunsurile primite, se plâng și ziarului nostru. Cum a făcut-o, zilele trecute, și Nicolae Opriș, din Constanța. Bărbatul susține că suferă, de multă vreme, de afecțiuni cardiace, situație care l-a determinat ca pe 22 aprilie a.c., în jurul orei 04,00 dimineața, să ajungă cu salvarea la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Constanța: „Mă simțeam foarte rău, când am ajuns la Urgențe aveam tensiunea arterială de 220/11,5. Din păcate, aici am constatat, cu părere de rău, cum arată preocuparea față de actul medical. Am fost trimis pentru investigație la mai multe cabinete, însă numai la cardiologie nu, invocându-se pur și simplu că nu este neapărată nevoie. M-am rugat să-mi mai ia tensiunea odată, insistând să fiu trimis la un medic cardiolog, dar am fost din nou refuzat. Apoi, în jurul orei 16,00, am fost pur și simplu alungat din Urgențe de asistenta care era de gardă, înjurat fiind de aceasta, mai întâi pe hol, în spatele meu și apoi în secție, fără să se sinchisească de bolnavi. Nu înțeleg de unde înverșunarea asta de a nu fi văzut de un cardiolog, pentru că astea sunt problemele mele de sănătate! Cred că personalul medical ar trebui să aibă mai multă înțelegere față de bolnavi, să vorbească civilizat, dacă tot și-au ales meseria asta, nu să-i dea afară în felul ăsta! Un cardiac tratat așa, ce să mai facă? Eu știu din bătrâni că un bolnav e vindecat întâi cu vorba bună… la Urgențe, se știe treaba asta? Jignirile ne omoară cel mai tare!”.Rolul UPU, deturnat…Directorul medical ne-a confirmat că astfel de nemulțumiți ajung să i se plângă și personal. În ciuda faptului că li se explică și de către personalul medical, oamenii care ajung la UPU nu înțeleg că este o unitate de primiri urgențe și nu cabinetul medicului de familie. Așa se face că mulți vin aici în ideea de a fi consultați de diverși specialiști: „Nu ei hotărăsc ce înseamnă urgență medicală, ci specialiștii noștri. Referitor la cazul de față, nu a fost considerat urgență medicală, a venit cineva și la mine să reclame… Hipertensiunea a fost tratată și s-a rezolvat problema, asta nu înseamnă că pacientul trebuia văzut neapărat și de un cardiolog. Oricum, s-au făcut investigațiile necesare, nu pacientul este cel care dispune ce specialist trebuie să-l consulte… Avem atâtea probleme serioase pe cap, încât, credeți-ne… Pot să reclame unde vor, noi știm care e procedura, ce conține pachetul de servicii urgente și cum se acordă asistența medicală de urgență și respectăm toate normele. Numai că mulți nu înțeleg asta!”.Acțiune la nivel naționalLa începutul anului, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Raed Arafat, a anunțat că la întrunirea Comisiei Naționale de Medicină de Urgență, care a avut loc la Târgu Mureș, au fost discutate principalele probleme legate de unitățile de primiri urgențe, printre care și nemulțumirile pacienților. S-a decis, astfel, ca un personal neutru să colecteze date la nivel național de la pacienții UPU, pentru a le afla nemulțumirile, acțiunea urmând să dureze doi ani.Pe de altă parte, pacienții nemulțumiți de calitatea actului medical au posibilitatea să depună plângeri la registratura Spitalului Clinic Constanța, să primească număr de înregistrare, urmând ca sesizările lor să fie analizate și, apoi, să li se răspundă în scris, la adresa indicată.