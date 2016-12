Vezi aici cum gândesc oamenii de succes. 15 sfaturi pentru a reuşi

Vezi aici cum gândesc oamenii de succes. 15 sfaturi pentru a reuși

Ştire online publicată Luni, 03 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

"Cei mai de succes oameni din lume au un lucru în comun: gândesc diferit de toți ceilalți". Acesta este motto-ul best-seller-ului "How successful people think" ("Cum gândesc oamenii de succes"), al lui John C. Maxwell. Iată o selecție făcută de publicația Business Insider a celor mai importante învățăminte din carte:•"Gândirea este o disciplină. Dacă vrei să fii mai bun la ea, antreneaz-o". Dan Cathy, directorul restaurantului Chick-fil-A, își dedică exclusiv gândirii o zi pe lună.•"Dă-ți seama care sunt lucrurile pe care trebuie să te concentrezi și aplică regula 80-20". Regula spune că 80% din energia ta trebuie alocată celor mai importante 20% dintre activități. Nu poți niciodată să fii peste tot, să știi pe toată lumea și să faci totul. Dacă faci mai multe lucruri deodată, eficiența ta scade cu 40%.•"Marii gânditori ascultă părerile diferite ale mai multor tipuri de oameni".•"Una e să ai o idee, alta e să o aplici". Ideile au un "termen de valabilitate" scurt. Trebuie să acționezi înainte ca ideea să "expire".•"Nu te mulțumi cu primul lucru care îți vine în minte". (Mai ții minte când a fost ultima dată când ai avut o idee genială la 02.00 noaptea, iar a doua zi ți s-a părut o prostie? Gândurile au nevoie de timp pentru a se clarifica).•"Oamenii deștepți colaborează cu alți oameni deștepți". Ședințele de brainstroming sunt eficiente pentru că reprezintă o "scurtătură" către o idee bună. Gândirea colectivă crește productivitatea.•"Elimină gândirea populară (care de obicei înseamnă să nu gândești deloc)". Prea mulți oameni acționează fără să gândească, crezând că au gândit alții pentru ei. Oamenii de succes gândesc pentru ei.•"Marii gânditori planifică aproape totul în avans, lăsând loc și pentru puțină spontaneitate".•"Pentru a gândi diferit, fă lucrurile diferit". Încearcă să găsești alte drumuri către muncă, întâlnește-te cu oameni noi, citește cărți care ți se par plictisitoare. Ideea e să te expui la idei noi și la noi moduri de viață.•"Pentru a aprecia ideile altora, trebuie să vezi și alte puncte de vedere". Nu trebuie să crezi că ai mereu dreptate. Învață să valorifici și ideile altora.•"Stabilește-ți o agendă pe termen lung". Oamenii de succes își "fac temele" cu săptămâni sau luni înainte. Documentează-te înainte de fiecare întâlnire, petrecere sau conferință la care participi.•"Dacă gândești pe cont propriu, capeți perspectivă și încredere în sine".•"Treci peste gândirea negativă". Există doar "Eu pot" și "Eu voi face". Sam Ewing, fost jucător de baseball, spunea: "Nu este nimic mai rușinos decât să privești pe cineva făcând ceva ce tu ai zis că nu se poate".•"Oamenii creativi își dedică viața ideilor". Le place ambiguitatea, nu le e frică de eșec și își petrec timpul alături de alți oameni creativi.•"Oricine își poate schimba modul de gândire". Dacă transformi gândirea într-un obicei, vei avea succes și vei fi productiv toată viața.