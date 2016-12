Veterinarul pe recepţie - Document indispensabil pentru animalele de companie

Veterinarul pe recepție - Document indispensabil pentru animalele de companie

„Am primit un cățeluș de rasă, dar nu i-am făcut carnet de sănătate, e sănătos, zglobiu, n-am avut nici un motiv să-l duc la doctor. Sunt obligată să-i fac carnet de sănătate?” – întreabă Lili Datcu.Potrivit medicului veterinar Gheorghiță Mureșanu, carnetul de sănătate este un document esențial, pe care ar trebui să-l obțină orice stăpân în cel mai scurt timp de la achiziționarea animalului de companie. În plus, acesta este un document care ar trebui să însoțească animalul pe toată durata vieții sale, întrucât reprezintă dovada medicală a tuturor măsurilor de profilaxie pe care dumneavoastră, ca stăpân, trebuie să le aveți în vedere. În plus, în ultimii ani, carnetul de sănătate poate fi înlocuit cu pașaportul pentru animalele de companie, un alt document-standard al Uniunii Europene, pe baza căruia se acordă și dreptul la transportul intracomunitar al animalelor.Alte avantaje. Cel mai mare avantaj al car-netului de sănătate este faptul că reprezintă dovada vaccinării antirabice a câinilor, pisicilor, dihorilor. Întrucât conține și datele proprietarului, cât și ale animalului, documentul poate fi de mare ajutor și în cazul pierderii. Și, nu în ultimul rând, în carnetul de sănătate apar și însemnări privind alergiile animalului, data eventualelor intervenții chirurgicale, bolile cronice de care suferă animalul etc. Însă, însemnările în carnet ar trebui să se facă numai de către un medic autorizat, pe bază de semnătură și parafă, specialistul fiind și răspunzător pentru toate înscrisurile privind deparazitarea, vaccinarea, microciparea etc.