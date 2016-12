Veterinarul pe recepţie

Veterinarul pe recepție

Ştire online publicată Joi, 02 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Câinele vecinului meu s-a îmbolnăvit, nu știu ce boală are. Problema e că s-a jucat și al meu cu el. Deocamdată nu are nimic, e jucăuș, mănâncă la fel de bine, dar aș vrea să știu dacă trebuie neapărat să-l vaccinez sau să dezinfectez curtea? Vă mulțumesc!” – Loredana, din Constanța. v v v Gheorghiță Mureșanu, doctor veterinar (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341/415.777), în cazul în care cățelul nu este vaccinat, vă recomandă să mergeți de urgență la un cabinet veterinar, pentru a i se evalua cu exactitate starea de sănătate, dar și pentru a se depista, cu această ocazie, eventualele semne de boală. În plus, câinele care va veni în casa dumneavoastră trebuie să aibă și el toate vaccinurile la zi. O eventuală dezinfectare a curții nu este eficace, deoarece unele boli se iau prin contact direct.