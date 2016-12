Veterinarul pe recepţie

Veterinarul pe recepție

Ştire online publicată Vineri, 06 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Ieri dimineață am găsit pe preșul de la ușa apartamentului un pui de pisică, ud leoarcă și ca vai de el. N-am avut suflet să-l las de izbeliște și l-am luat în casă, i-am dat puțin lăptic de vacă pasteurizat, dar nu știu dacă e bine să-l hrănesc cu lapte de vacă și nici cât să-i dau. E foarte mic și tremură, oricum, cred că are câteva zile! Citesc această rubrică și m-am gândit că mă puteți lămuri. Vă mulțumesc!” - F. Marin. v v v Gheorghiță Mureșanu, doctor veterinar (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341.415.777), ne-a explicat că atât necesarul energetic, cât și numărul de mese pe zi diferă în funcție de categoriile de vârstă. De aceea, în primele luni de viață, întrucât este perioada de creștere și dezvoltare, pisica are mare nevoie de hrană cu proprietăți energetice deosebite. Puiul, de exemplu, spre deose-bire de pisica adultă, trebuie hrănit ori de câte ori cere. În ceea ce privește laptele de vacă, acesta nu este reco-mandat, întrucât este greu digerabil, motiv pentru care apar probleme digestive, ce pot duce la deshidratare și slăbirea organismului. Ar fi bine ca un specialist să vadă care este starea pisicuței și să vă facă recomandări în cunoștință de cauză.