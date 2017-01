Veterinarul pe recepţie

Veterinarul pe recepție

Ştire online publicată Joi, 26 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Am un motan cu vârsta de patru ani care are nisip la rinichi. Nu mai am bani să merg cu el la doctor și aș vrea să știu ce să fac pentru a-l ajuta. Mulțumesc!” – Mara Spiridon, din Lazu. v v v Gheorghiță Mureșanu, doctor veterinar (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341/415.777), subliniază că animalele, ca și omul, sunt predispuse la apariția litiazei renale (nisip). Aceasta poate să apară ca urmare a diferitelor inflamații ale aparatului urinar, dar și din cauza unei alimentații care aduce o cantitate mare de elemente minerale în urină, în special când regimul alimentar este bogat în concentrate. Boala se manifestă la motan prin semne de cistită cronică, hematurie și retenție urinară. Tratament În primul rând, se recomandă să-i faceți un set complet de analize de sânge, pentru a putea estima cât de mult au afectat funcția renală aceste blocaje, un examen biochimic al urinei și un examen de sediment urinar, pentru a ști exact ce tip de nisip, eventual pietre, are. În funcție de natura pietrelor, medicul veterinar vă poate recomanda o dietă și pastile care, încet-încet, să le dizolve sau cel puțin să prevină formarea altor pietre. Totuși, va trebui să mergeți cu motanul la un veterinar, pentru a acționa în cunoștință de cauză.