Veterinarul pe recepţie

Veterinarul pe recepție

Ştire online publicată Joi, 30 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Nu știu ce să mai fac! După ce m-am chinuit o grămadă să-mi obișnuiesc pisicuța să mișune numai în locurile alese de mine, are pomișorul ei, acum văd că a luat-o de la capăt și sare iar peste canapele și se cațără unde vrea. Zilele trecute, de exemplu, mi-a stricat perdelele. Mă poate ajuta specialistul cu un sfat? Vă mulțumesc” – Liliana, din Constanța. v v v Gheorghiță Mureșanu, doctor veterinar (S.C. GEO ANIMAVET S.R.L, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341.415.777), este de părere că nu este cazul să forțați nota, chiar dacă, la un moment dat, ați atins performanțele pentru care ați luptat atât de mult. Deci, nu mai obligați pisica să se ducă în locurile respective. Va trebui, în schimb, să aveți grijă ca după ce va reîncepe să folosească acele obiecte, dacă observați că zgârie unde nu are voie, s-o îndepărtați, fie făcând un zgomot puternic, fie s-o împroșcați cu un jet fin de apă. Atunci ea va realiza că în momentul când zgârie lucrurile din casă este vorba despre ceva foarte neplăcut și își va aminti că pomișorul sau zona rezervată pentru cățărat nu-i creează astfel de probleme.