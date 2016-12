SEMNALE

Vecinul de lângă casă niciodată nu te lasă… în pace!

A schimbat pereții subțiri ai... cutiei de chibrituri în care a trăit peste doisprezece ani de zile cu o căsuță la curte, în speranța că va fi scutit de șicanele vecinilor pentru care expresia favorită era „Chem poliția!”. Din păcate, a căzut din lac în puț... Convins că viața la bloc va rămâne întotdeauna dificilă, I. Turcitu (43 ani) a vândut apartamentul din zona Cireșica, deși era spațios și modern renovat, doar pentru că a avut ghinionul să aibă vecini pensionari, care țineau evidența până și a numărului de dușuri pe care le făcea într-o zi: „Părinții mei, care stau la țară, mi-au spus că ar fi bine să găsesc o căsuță cu curte, că altfel o să ajung la nebuni. Am găsit până la urmă o casă care nu e cine știe ce, dar m-a atras pentru că avea pomi fructiferi pe marginea gardului. Am cumpărat-o fără să mă interesez ce fel de oameni sunt vecinii. M-am gândit că în casa mea și în curtea mea eu sunt stăpânul și că dacă nu-i deranjez pe vecini, la ce m-ar deranja ei pe mine? Dar nu mi-au ieșit calculele de nicio culoare, cred că sunt cel mai ghinionist din lume! Totuși, aș minți dacă m-aș plânge că toți vecinii îmi fac necazuri! Dar necazurile pe care mi le face vecinul de pe latura dreaptă a curții le depășesc cu mult pe cele pe care le-am suportat atâția ani la bloc”. Cititorul nostru ne-a povestit că a suportat multe șicane din partea vecinilor de la bloc pentru că, din principiu, îi repugnă reclamațiile. Abia după ce și-a atins limitele suportabilității s-a hotărât să ne contacteze, în speranța că, măcar de rușine, cel care îi face viața insuportabilă își va schimba atitudinea. Apoi, bărbatul ne-a spus că vecinul său, aflat în pragul pensionării, din cauza slujbei solicitante și cu multe restricții (a fost angajat în cadrul Armatei), s-a mutat la curte exact în ideea „de a-și găsi liniștea perfectă, asta îmi repetă seară de seară. Totul a pornit de la umbra pomilor mei fructiferi. Sincer, nu înțeleg de ce îl deranjează, că la el în curte e ciment mai peste tot. Doar lângă gardul care-l desparte de grădina mea a semănat niște pătrunjel și câteva flori leșinate, pe care nici măcar nu le udă, dar îmi reproșează că nu se dezvoltă de la umbra pomilor mei. I-am spus din primăvară, când au înflorit pomii, că fructele care dau în grădina lui poate să le mănânce sănătos. Și așa a făcut, a cules cireșele, caisele, merele de pe partea lui și au fost destule. Dar nu m-am gândit niciodată să intru în curtea lui să iau acele fructe, chiar îmi spunea că sunt prost de bun! Când a văzut el că poate să facă din mine ce vrea s-a gândit să profite și a cășunat pe umbra pomilor de lângă gardul comun. Se bate cu pumnu-n piept că el a fost mare la viața lui, că știe legile și că sunt obligat de lege să tai pomii care fac umbră la el în curte, că nu se respectă distanța față de gardul lui, care trebuie să fie de cinci metri. Dar la niciun vecin nu există distanța asta, m-am uitat peste tot. Totuși, ca să nu se ajungă până acolo, m-a somat să-i plătesc o chirie lunară, cam cât îl costă pe el țigările într-o lună, adică 100 lei, mai ales că, după ce o să crească nucul, o să fie și mai rău. Dacă nu, o să-i taie el sau cheamă poliția și o să mă conving că are dreptate. Zice că trebuie să se aleagă și el cu ceva dacă tot îi stric pătrunjelul și florile”. v v v Într-adevăr, persoanele care doresc să planteze pomi fructiferi în grădini și curți trebuie să respecte anumite distanțe față de proprietatea vecinilor - ne-a confirmat și ing. horticol Vlad Ion. Asta înseamnă că potrivit reglementărilor Ministerului Agriculturii, pomii fructiferi nu pot fi plantați oriunde și oricum, existând reguli clare privind anumite distanțe față de proprietatea vecinilor, reguli care fac parte din sistemul european de bune practici: adică, doi metri de la gard în cazul pomilor de talie mică și trei metri în cazul celor mai înalți. Noua lege a pomiculturii introduce reguli stricte și în privința tăierii pomilor fructiferi. Astfel, nucii și castanii pot fi tăiați doar pe bază de autorizație, obținută de la Direcția Agricolă Județeană. Cererea trebuie depusă cu cel puțin o lună mai devreme și numai dacă nucul este foarte bătrân sau uscat. Excepție sunt cazurile în care primăria vrea să construiască ceva pe locul unde crește nucul! Totuși, proprietarii terenurilor vecine sau ai altor bunuri imobile învecinate, pe lângă respectarea drepturilor și obligațiilor prevăzute de lege, trebuie să se respecte reciproc și să-și regleze astfel de neînțelegeri fără să recurgă la vreo formă de șantaj. Dumneavoastră ați avut parte de astfel de incidente cu vecinii?