Vecini - problemă, care fac din viaţa la bloc un iad

VOX POPULI

Vecini - problemă, care fac din viața la bloc un iad

Relațiile dintre vecini trec uneori prin perioade complicate, situații în care, vrând-nevrând, se ajunge și la reclamații pe la diverse instituții sau discuții mai aprinse, care afectează negativ calitatea relațiilor într-o comunitate sau alta. „Ne-a înnebunit vecinul cu bormașina lui!” Gabriela S., de exemplu, locuiește într-un bloc cu opt etaje din Constanța și până în februarie 2009 și-a considerat toți vecinii ca fiind… OK. Lucrurile au luat o altă întorsătură după ce soțul său a plecat să muncească în străinătate. „Luând act” de acest lucru, unul dintre vecini a considerat că a sosit momentul oportun de a-și pune un vechi plan în aplicare: „Acest om și-a dat întotdeauna aere că ar fi deasupra celorlalți, dar câtă vreme soțul meu era acasă, n-a sărit niciodată calul. Știu de la alți vecini că nu avea curaj s-o facă pe grozavul în fața lui. Dar cum a plecat a întors placa. Așa că s-a apucat să confecționeze mobilă în casă, fără să-i pese că ne terorizează pe ceilalți. I-am spus, l-am rugat frumos să nu se mai joace cu nervii noștri, dar nu-i pasă. Nici nu se ceartă cu noi, mai degrabă ne sfidează. Nu-mi place să fac rău nimănui, dar așa nu se mai poate. M-am gândit că pot afla de la ziarul dumneavoastră ce se poate face în această situație? Nu vreau să fac vâlvă în bloc și în cartier, dar nici așa nu se mai poate, mai ales că am și un copil care merge la școală și nu se poate odihni din cauza zgomotului cumplit de la bormașină”. Scandaluri în miez de noapte O altă cititoare, Natalia Ifrim (51 de ani), ni s-a plâns că sub apartamentul său locuiește un cuplu foarte apropiat de vârsta sa, undeva în jurul a 55 de ani: „El are obiceiul să le bea, iar când e deja sub controlul complet al alcoolului, își intră ea în rol și aruncă prin casă cu ce nimerește. Ca să nu mai spun că înjurăturile se aud în clar după fiecare beție. Mai mult, amândoi zbiară mereu, nu vorbesc calm nici când el nu e beat. Mereu am zis să nu-mi pun mintea cu ei, dar am obosit, mai am și o grămadă de probleme de serviciu de rezolvat acasă și mi-a cam ajuns. Acum două seri, era aproape 12 noaptea, când am bătut la ușa lor și i-am rugat să mai coboare tonul, că nu mă pot odihni pe gălăgie. Răspunsul lui a fost că se potolește, dar scandalul a continuat. Mai mult, i-a luat la înjurături pe toți membrii familiei mele. Totuși, chestia cu chematul poliției mi se pare un gest cam drastic, având în vedere că vom fi vecini în continuare. Ce soluții aș mai avea, în afară de mutatul de la bloc, pe care nu mi-l permit?”. v v v Referitor la primul caz, Rodica MOCANU, purtător de cuvânt în cadrul Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța, atrage atenția celor aflați în situații similare cu cea relatată de cititoarea noastră, Gabriela S., că primul lucru pe care ar trebui să-l facă este depunerea unei sesizări la Direcția de Sănătate Publică. Asta, din cauză că această instituție dispune de sonometre - aparatele care pot verifica și măsura intensitatea sunetului, mai exact, nivelul de zgomot. În ceea ce privește scopurile în care este folosită respectiva bormașină, reprezentanta OPC a precizat că numai Poliția poate verifica dacă aceasta este deținută clandestin și dacă posesorul ei ar putea fi suspectat că desfășoară activități neautorizate de producție sau de comerț în propria locuință. În legătură cu situația relatată de Natalia Ifrim, fiind vorba de tulburarea liniștii publice, singura îndrituită să intervină pentru aplanarea unor asemenea conflicte este Poliția. Așadar, „norocoșii” care au vecini-problemă ar trebui să se plângă măcar polițistului de proximitate.