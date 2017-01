Vârstnicii neajutoraţi n-ar mai duce o viaţă de câine

Dacă pe lângă primărie ar exista… sfatul bătrânilor

Vârstnicii neajutorați n-ar mai duce o viață de câine

Având în vedere că în Constanța trăiesc mulți bătrâni incapabili să se descurce singuri și că pe lista de așteptare pentru internarea în căminul constănțean pentru vârstnici sunt înregistrate circa 500 de persoane, presupunând că într-un an și-ar da… obștescul sfârșit 20 de oameni, chiar și la o vârstă matusalemică, bătrânii tot nu-și vor vedea visul cu ochii! „Când am participat la mitingul de protest din Parcul Tăbăcăriei pentru a nu se construi acel mall, am adresat o scrisoare responsabililor locali, în care am propus ca pe respectivul teren să se construiască un cămin pentru bătrâni de categorii sociale diferite, începând cu cei care ar fi putut să contribuie financiar, până la cei care nu au nici un venit și umblă în cârje sau cărucior la cerșit prin toate piețele, policlinicile și spitalele”. Cum a fost tratată propunerea inginerului pensionar Ștefan Renea, din Constanța, se vede cu ochiul liber. La fel și mall-ul care a înghițit o suprafață considerabilă din cel mai acătării parc din Constanța… În semn de protest, refuză… cadourile primarului Ștefan Renea și soția sa au împlinit, în anul 2007, cincizeci de ani de căsătorie. Cunoscuții le-au recomandat să solicite primăriei acea recompensă bănească, dar au refuzat, în semn de protest pentru dezinteresul autorităților locale față de adevărata soartă a vârstnicilor cu probleme grave de supraviețuire. I se pare impardo-nabil ca un oraș precum Constanța să aibă un singur „azil, și acela modest, în timp ce primarul tratează acest subiect cu cel mai mare dispreț posibil”. Nu cu pomeni chenzinale pot fi salvați bătrânii! „Eu tot nu mă las și mai vin cu o propunere către domnul primar, căruia îi recomand ca, în locul acelor pomeni chenzinale, să-i consulte pe toți cei ce au dreptul la acestea dacă sunt dispuși să renunțe și cu acei bani, dar și cu alții atrași de primărie, măcar să se lanseze un proiect de cămin pentru bătrâni, și tot ar fi ceva”. În același context, un alt senior constănțean, Leonard Victor Popa, este de părere că, dacă primăria va da tonul, „va fi imposibil ca agenții agenții economici constănțeni cu situație financiară bună să nu răspundă la această chemare. Părerea mea este că doar din cauza indiferenței față de soarta bătrânilor nu s-a făcut nimic până acum. Dacă mai marii orașului, putrezi de bogați, ar fi dispuși să-și facă oleacă de timp și să arunce câteva firimituri și la masa săracilor, că doar n-o să îmbrace pământul ăsta în bani și n-o să-l moștenească ei, în mod sigur Constanța va avea în scurt timp un adevărat cămin pentru bătrâni. Oare acestor bogătași cu conturi exorbitante în bănci nu li se înmoaie inima când văd atâția bătrâni neputincioși ducând o viață de câine? Nu am nimic cu bogăția lor, este foarte bine că o au, dar în toate țările, bogații fac gesturi generoase”. Sfatul bătrânilor După modelul altor primării din țară, S. Voicu, Dorin Lupu, Gh. Dinu și Alexandru Aioanei, din Constanța, propun primarului să facă diligențele necesare pentru înființarea „Sfatului bătrânilor” - un organism consultativ pe lângă Consiliul local, din care să facă parte persoane aflate la vârsta a treia, care au puterea și voința să se implice în demararea unor inițiative privind soarta vârstnicilor acestui oraș. „Ne-am săturat să tot propunem și să nu ne ia nimeni în seamă, ne-am săturat să ni se tot spună, când cerem câte ceva, că moartea ne caută pe-acasă iar noi umblăm de-aiurea prin târg! Este nevoie de oameni serioși la primărie, care să aibă ochi pentru toată suflarea orașului. Iar domnul primar nu trebuie să uite că cele mai multe voturi le-a primit de la bătrâni și ar trebui să le facă adevărate cadouri, nu să le tot arunce firimituri de la masa bogaților!” - Alexandru Aioanei, 76 ani. Dumneavoastră ce părere aveți, dragi cititori, considerați că… verdictele unui eventual „Sfat al bătrânilor” vor cântări în deciziile autoritățile locale?