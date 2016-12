Vara e pe sfârşite. Cum vă protejaţi imunitatea?

Vara e pe sfârșite. Cum vă protejați imunitatea?

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Numărătoarea inversă a verii a început, doar a trecut Sfânta Maria! Deci ar cam trebui să profităm la maximum de căldurile care ne mai mângâie, dar și să ne pregătim organismul pentru zilele mohorâte și, evident, reci, de toamnă. Dincolo de alte lucruri, creșterea imunității este una din prioritățile de toamnă, căci numai astfel pot fi ținut sub control răcelile de sezon. Aerul devine mai aspru, mai uscat, vântul este mai rece și zilele sunt tot mai scurte, iar temperatura scade gradual; mai mult, pot apărea schimbări drastice de temperatură. Iată cum puteți să vă ajutați organismul să facă față schimbării de anotimp astfel încât să-și crească și imunitatea:Mâncați multe lămâi: Sunt fructul ideal pentru restabilirea echilibrului acid-alcalin. De asemenea, consumarea de limonadă sau adăugarea de suc de lămâie în ceai, salată sau alte feluri de mâncare ajută la îmbunătățirea echilibrului intern al organismului. Odihniți-vă cât aveți nevoie: Pentru a-și putea duce la bun sfârșit activitățile cotidiene, adulții au nevoie de șase până la zece ore de somn pe noapte, somnul ajutând la menținerea unui nivel hormonal normal, a unei greutăți optime, a gândirii lucide, la îmbunătățirea stării de spirit și la sănătatea pielii, lucruri absolut esențiale. Grijă mare la proteine! Proteinele reprezintă un element de bază în sănătatea organismului, minții și, categoric, a sistemului imunitar. Dietele sărace în proteine conțin, de regulă, cantități ridicate de carbohidrați, care sunt ușor transformați în glucoză și cresc nivelul de zahăr în sânge, solicitând pancreasul și sistemul imunitar. Nu ignorați alimentele de sezon, precum vegetale ca: Dovlecei: bogați în caroten și carotenoizi, care luptă împotriva bolilor de inimă; cartofi dulci: fibre și potasiu, scad tensiunea arterială; sfeclă: acid folic, fibre, vitamina C și fier-previne cancerul de colon; Ciuperci: seleniu și antioxidanți, protejează împotriva agenților poluanți din mediu; Ceapa: vitamina C și fibre-scade riscul de cancer ovarian; Nuci: acizi omega 3, reduc riscul de boli cardiovasculare. Fructe: Pere: fibre, vitamina A, B1, B2, C, E, acid folic, antioxidanți, previn cancerul, au efect diuretic și laxativ, scad nivelul de colesterol din sânge și previn hipertensiunea;Mere: flavonoizi, polifenol, antioxidanți, acid malic, previn afecțiunile digestive, scad nivelul colesterolului și reduc bolile de piele; Struguri: flavonoide, vitamina A, B, C, calciu, fosfor - previn constipația, guta, reumatismul, bolile de piele și afecțiunile ficatului; Gutui: vitamina A, fibre și fier-reduc riscul de cancer, efect tonic, antiseptic, analeptic, astringent și diuretic; Clementine: vitamina C, fibre, acid folic, potasiu - ajută la scăderea în greutate, îmbunătățirea vederii, reducerea stresului;Măceșe: vitamina C, E, A, D, antioxidanți - reduc simptomele osteoartritei, artritei reumatoide, bolii Crohn. Și nu în ultimul rând castane, care vitamina D, riboflavin, calciu, fosfor, fier, veritabile surse de energie, dar care ajută și la reducerea febrei și la calmarea durerilor reumatice. Consumați suficiente lichide: Majoritatea durerilor de cap survin din cauza unui consum insuficient de apă. Or, trebuie avut în vedere că durerea de cap, dar și setea, reprezintă semne evidente ale deshidratării.