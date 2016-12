SEMNALE

Vânzătorul refuză să-i schimbe aparatul foto defect

Ştire online publicată Vineri, 19 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentanții Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorului vă recomandă să reclamați orice situație în care nu primiți ceea ce ați plătit sau vă considerați înșelați de comercianți într-un fel sau altul. Regretul Dianei Murgu, (39 ani, din Constanța), este acela că nu l-a văzut niciodată pe Moș Crăciun în carne și oase, cu toate că și-a dorit extraordinar de mult acest lucru. Crede că… vina pentru această nereușită le aparține părinților și bunicilor, care făceau ce făceau și o păcăleau, sub diverse pretexte, să plece din încăperea în care se afla bradul împodobit. Iar în cele câteva clipe în care părăsea sufrageria, Moșul avea liber să-și descarce cadourile, iar ei, la vederea cadourilor frumos împachetate, îi trecea repede supărarea. Ne-a mărturisit că în fiecare an, de Crăciun, își dorește să mai fie copil și să îl mai aștepte ore în șir pe Moșul lângă brad. Chiar nu ar deranja-o să fie din nou păcălită după vechea regie. „Cu riscul de a vă plictisi, vreau să vă spun că era atât de frumos, încât acele momente m-au urmărit și după ce am crescut. Soțul meu știa și mă trata, cel puțin în perioada sărbătorilor de iarnă, ca și pe copilul nostru, astăzi un băiețel în vârstă de 15 ani. Ne trimitea pe amândoi la plimbare, pentru ca el să aibă timp s-o facă pe Moș Crăciun cum nu se putea mai bine. Poate că ați observat că vorbesc la trecut și bănuiți care este motivul. Nu, n-am divorțat, era imposibil să te superi pe un asemenea om! Nenorocirea a făcut ca el să dispară într-un accident de circulație cumplit, acum șase ani. De atunci, deși am sufletul greu, eu sunt cea care trebuie să-i joc rolul așa cum se cuvine de Crăciun, pentru ca băiețelul meu să sufere mai puțin că și-a pierdut tatăl”. Știind că fiul său își dorește foarte mult o cameră foto digitală, femeia a făcut eforturi financiare și i-a cumpărat-o acum o lună. A avut intuiția s-o probeze o perioadă, timp în care a constatat că nu funcționează cum ar trebui. „Cum era și normal, m-am dus cu aparatul înapoi la magazin. Acolo mi s-a recomandat, foarte amabil, s-o duc în service. Numai că, ghinionul meu, este nevoie de o piesă pentru reparație, iar cei de la service mi-au spus că o s-o primească în circa trei săptămâni. În condițiile în care eu vreau s-o am funcționabilă de Crăciun, m-am întors la magazin și i-am rugat să-mi dea alt aparat nou, fără hibe, dar am fost refuzată. Vă întreb, atâta timp cât camera are un termen de garanție de un an de zile, legea îmi dă voie să cer înlocuirea ei cu o cameră identică, pentru că m-am săturat s-o fac pe miloaga? Să fie clar, nu am bani de aruncat! Vă mulțumesc pentru înțelegere”. Vânzătorul - obligat să rezolve cererea De la OPC Constanța am aflat că, potrivit Legii nr. 449 din 2003, modificată și republicată, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, aveți dreptul de a opta între repararea obiectului cu defecțiuni sau înlocuirea lui, dacă defecțiunea a apărut în termen de șase luni de la procurarea obiectului. Pe de altă parte, aceeași lege prevede că vânzătorul nu poate accepta măsura reparatorie aleasă de dumneavoastră doar în situația în care, pentru a o pune în aplicare, va trebui să suporte niște costuri mai mari comparativ cu cealaltă variantă. Dacă nu găsiți înțelegerea necesară din partea vânzătorului, puteți depune o reclamație la Oficiul Județean Constanța pentru Protecția Consumatorului (la telefon 0241/550.550 sau pe adresa de e-mail constanta@opc.ro.).