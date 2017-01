Deși a semnat un precontract de vânzare-cumpărare

Vânzătorul nu mai vrea nici să vândă casa, nici să restituie avansul primit

Atunci când vă hotărâți să cumpărați o locuință, specialiștii vă recomandă să nu fiți comozi și să nu lăsați toată treaba în grija agentului imobiliar sau a altcuiva. Este indicat să apelați la o agenție imobiliară sau chiar la mai multe, dar, în paralel, ar fi bine să vă faceți și singur „temele”: ce fel de locuințe - case sau apartamente – sunt de vânzare pe piață și la ce prețuri? Întrebați prietenii, citiți rubricile de imobiliare din ziare, anunțurile de licitații ale băncilor și chiar luați la pas cartierul unde v-ar plăcea să locuiți. Sau, de ce nu, intrați în vorbă cu administratorii de bloc sau cu bătrâneii care stau pe bănci sau prin curtea caselor, căci surprize pot apărea de unde nici nu vă așteptați și poate casa care vă place este liberă, dar proprietarul nu a dat încă un anunț. Pierdeți câteva ore în fiecare zi, timp de maximum o lună-două, dar satisfacția unei alegeri potrivite va fi mare. L. Fulg (41 ani) ne-a povestit că, de când și-a propus să cumpere o casă, a parcurs toți pașii enumerați mai sus. A pierdut foarte mult timp, dar văzând că, totuși, nu reușește să descopere casa visurilor sale, în cele din urmă a apelat la o agenție imobiliară. „După țeapa pe care am luat-o, ori eu sunt zero la negocieri, ori am avut ghinionul să dau peste un agent neserios și un vânzător fără caracter. Altfel nu-mi explic de ce, după ce am semnat un antecontract de vânzare-cumpărare și am achitat și un avans de 250 milioane lei vechi, acum tot eu să fluier a pagubă! Ai mei mă ceartă că m-am lăsat îmbârligat de limbarnița lor și că habar n-am avut în ce m-am băgat. Dar nu e chiar așa, pentru că nu i-am dat banii fără acte, doar am semnat un antecontract. Problema, după mine, e tot criza, pentru că vânzătorul a venit la mine și mi-a spus că s-ar putea să nu mai vândă până la urmă casa pentru că prețul e mai mic decât își făcuse el socotelile, că el, la rândul lui, are de acoperit un credit la bancă și nu-i ajung banii și pentru credit, și ca să-și cumpere un apartament măcar cu două camere. Când i-am cerut banii de avans, mi-a spus că o să mi-i dea într-o săptămână, dar nu s-a ținut de cuvânt. Mai rău e că nu îmi mai răspunde la telefon, iar agentul mi-a zis că o să vorbească cu el, apoi a plecat în concediu. Ce e de făcut în cazul ăsta, îl obligă legea să-mi vândă sau are dreptul să se răzgândească? M-am gândit că dumneavoastră mă puteți ajuta, că prea sunt luat de fraier”. „M-am grăbit să-i iau avansul, asta e!“ Contactat telefonic, „vânzătorul”, Damian I., a încercat să arunce vina asupra agentului imobiliar, pe care îl suspectează că nu a făcut nici un efort ca să obțină o sumă mai mare pentru această tranzacție. „I-aș fi dat și eu orice comision dacă se lupta să iau bani mai mulți. I-am spus că am datorii la bancă și că va trebui să-mi cumpăr și un apartament. Toată lumea dă vina pe criză, și eu tot pe criză dau vina. Sincer, nu știu ce o să fac, e posibil să vând până la urmă, nici eu nu mai știu cum e mai bine! Îl rog pe domnul Fulg să mai aștepte o lună, că o să lămuresc și treaba asta. Ori e neagră, ori e albă!”. vvv La semnarea antecontractului de vânzare-cumpărare, este clar că promitentul-vânzător s-a obligat să vândă casa beneficiarului-cumpărător. Dacă el nu își respectă această obligație și, de exemplu, vinde casa unei alte persoane, beneficiarul cumpărător nu poate cere decât daune-interese – ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică. Dacă, însă, bunul respectiv se mai găsește în patrimoniul vânzătorului și nu există alte impedimente legale, puteți cere instanței de judecată, alternativ, următoarele: l acordarea de daune interese l obligația promitentului-vânzător, sub sancțiunea daunelor cominatorii, la încheierea con-tractului de vânzare-cumpărare l pronunțarea, în baza articolelor 1073 și 1077 din Codul civil a unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare. De obicei, în marea majoritate a precontractelor de vânzare-cumpărare este inclusă o clauză conform căreia dacă vânzătorul-promitent nu-și respectă obligația asumată de a vinde la termenul stabilit, restituie cumpărătorului-promitent cel puțin avansul dat, dacă nu chiar dublul sau triplul sumei, în funcție de cum s-a convenit la semnarea precon-tractului. De asemenea, mai mult decât este prevăzut în precontract, partea lezată poate solicita daune prin instanță.