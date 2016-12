Vanele de la subsolul blocului, pe post de repartitoare?

Sub pretextul că vremea s-a mai îmblânzit, iar RADET nu are obiceiul să sincronizeze cantitatea de agent termic cu temperaturile externe, unii locatari închid cu de la sine putere căldura de la subsolul blocului, ca și când ar închide propriul repartitor, provocând adevărate scandaluri.Fără acordul locatarilor, închiderea vanelor de la subsol este un abuz.Costurile uriașe suportate în iarna trecută de către abonații RADET îi urmăresc pe oameni mai ceva ca un coșmar. În condițiile în care, în sezonul trecut, au plătit lunar și 1000 de lei pentru căldură, li se pare normal ca măcar în zilele mai puțin reci să nu arunce căldura pe fereastră. Oamenii ar fi preferat ca furnizorul de energie termică să se adapteze, „din mers” la temperaturile externe și, măcar în perioada zilei, să pompeze în funcție de acest criteriu. Cum acest lucru nu se întâmplă, se caută alte metode de… termoreglare: „Am vrut în vară să ne punem repartitoare, dar cei mai mulți s-au pus de-a curmezișul, pe motiv că ar fi o mare țeapă. Acum, tot ei sunt cu gura mare și închid vana de la subsol fără ca măcar să ne întrebe. Mama mea e foarte bolnavă, nu-mi permit s-o… congelez că vor ei economie. La început am crezut că e vorba de vreo avarie, președintele de bloc a chemat echipă să remedieze, dar s-a făcut omul de cacao că au găsit vana închisă la subsol!”. (Larisa Dimancea). „Dacă stai la bloc, trebuie să-ți asumi asta. Ăsta da tupeu, să închizi vana de la căldură că ai tu bufeuri… O fi soare afară, dar în apartamentul meu, care e pe nord, e răcoare și vara. Am doi copii elevi, care învață cu cojoacele pe ei că așa vrea nea Gheorghe… Cum ar fi să le închid eu apa de jos, ca să plătim mai puțin? N-au vrut repartitoare, dar folosesc vana de la subsol ca și contor! Mi-e frică să nu fie afectate și instalațiile, ba le închid, ba le deschid! Oare se merită efortul?” (Stela Tudoranu). „Toată lumea știe că RADET pompează în draci, pot să fie și 30 de grade afară. Normal că închidem de la subsol, ce putem face? Problema e că fără pic de căldură e nasol de tot. RADET trebuie să rezolve cu termoreglarea asta, așa n-o să ne mai certăm între noi!” (Laura Voicu).Abuz, dacă nu există consens!După cum ne-a explicat ing. Adrian Ganea, șeful Compartimentului Tehnic din cadrul Uniunii Asociațiilor de proprietari, închiderea vanei de la subsol este o practică, pe cât de veche, pe atât de controversată, având în vedere că într-un bloc locuiesc și vârstnici, și copii, și persoane cu probleme de sănătate, care au nevoie de confort termic. Dar asta nu înseamnă că locatarilor le este interzis să stabilească, atenție, numai de comun acord, un program pentru închiderea de la subsol a agentului termic. Procedeul este simplu, nu afectează instalațiile comune, cum se tem unii și constă în închiderea căldurii de la robinetul general, de obicei pe tur, ca să rămână sub presiune pe retur, câte ore și-au propus proprietarii. Dacă însă există proprietari care nu sunt de acord și, totuși, vana se închide, această faptă este un abuz. Practic, omul nu mai beneficiază de căldura la care are dreptul potrivit contractului. „Pentru a se stabili valoarea concretă a eco-nomiei și cât de mult rentează, administratorul poate să înre-gistreze un consum de la o zi la alta, apoi să compare. În general, oamenii cam sunt de acord să manevreze vanele atunci când e mai cald afară, chiar și RADET recomandă asta. Problema e că mai sunt blocuri care au rămas cu vanele sigilate de către RADET, dar se pot desigila, nu mai au pretenția asta!” – ne-a mai spus ing. A. Ganea, care a reiterat ideea că dacă nu există consens, niciun locatar nu are dreptul să abuzeze de această practică.